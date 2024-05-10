Поляки знову блокують один з пунктів пропуску на кордоні з Україною

Сьогодні, 10 травня, поляки на кордоні з Україною на пункті попуску "Долгобичув - Угринів" блокуватимуть рух вантажного транспорту.

Про це повідомляє Державна митна служба України.

"За інформацією польської сторони, сьогодні, 10 травня, з 09:00 до 16:00 перед пунктом пропуску «Долгобичув - Угринів» буде проходити одноденний страйк на вантажних напрямках: вʼїзд та виїзд з України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на пасажирському напрямку автомобілі та автобуси будуть переміщуватися безперешкодно.

Чи буде розблокування кордонів з Польщею постійним чи ситуативним

Розблокування україно-польського кордону почалося завдяки закінченню місцевих виборів, вважає заступник голови ВАР Денис Марчук.

“Закінчився 2-й тур місцевих виборів в Польщі і позиція прем’єр-міністра Дональда Туска у комунікаціях з протестувальниками стала більш жорсткою і радикальною по відношенню до них. Те, що не можна було робити до виборів, стало можливим після виборчого процесу: польський прем’єр-міністр “раптово” згадав, що митні пункти перетину є критично важливими, що органи місцевого самоврядування мають право припинити дії страйкарів, для чого достатньо рішення воєводств. Дональд Туск допускає застосування місцевих органів, щоб вивести протестувальників із прикордонних пунктів”, - пояснює він

На думку Марчука, у польсько-українських перемовинах настає новий етап.

“Оскільки політично важливий процес виборів у Польщі закінчився, зараз переходимо до більш спокійного економічного напрямку: обговорення умов транзиту української продукції. Ще один фактор впливу – це голосування в Європарламенті та продовження політики лібералізації щодо експорту з території України. Слід відзначити, що поляки досягли для себе ряд фінансових пріоритетів від ЄС. Дональд Туск запевнив, що польська влада буде компенсувати ті витрати, які вони понесли начебто через українське зерно. Тому в сукупності всі вимоги практично задоволені. І не випадково, що покращення ситуації настало разом із закінченням другого туру місцевих виборів, що доводить, що у блокаді кордонів питання політики було ключовим”, - вважає Марчук.

Він додав, що залишається відкритим питання, чи буде розблокування кордонів з Польщею постійним чи ситуативним.

Страйк на кордоні

Польські фермери з 9 лютого розпочали акції протесту та заблокували рух через пункти пропуску "Медика – Шегині", "Хребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин". Протестувальники також перешкоджали перевантаженню сільськогосподарських товарів із залізничного транспорту на автомобільний.

Дозвіл на протести від польської влади фермери мали до 9 березня, проте після його закінчення вони так і не пішли з кордону.

У квітні прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав протестуючих фермерів припинити блокування кордону з Україною, бо такі дії завдають непоправної шкоди країні, яка продовжує боротися з російською агресією. Після цього протестувальники почали розблоковувати КПП для руху вантажного транспорту.

17 квітня польські фермери припинили блокувати рух вантажівок перед пунктом пропуску "Долгобичув-Угринів".

Вранці 20 квітня польські фермери припинили блокування вантажівок перед пунктами пропуску "Медика – Шегині" і "Корчова – Краківець".

А з 21 квітня польські фермери частково розблокували пропуск ваговозів через КПП "Рава-Руська – Гребенне", окрім тих, які переміщують товари 1-24 групи УКТЗЕД (товари, що відносяться до сільськогосподарської продукції). До того польські протестувальники взагалі не пропускали фури з України.

29 квітня польські фермери припинили блокування руху вантажних транспортних засобів перед останнім пунктом пропуску "Гребенне – Рава-Руська" на кордоні з Україною.