В Україні запрацював координаційний центр інтегрованого управління кордоном. Діяльність такого центру є одним з критеріїв вступу нашої країни до ЄС.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

Зазначається, що координаційний центр призначений для забезпечення моніторингу і висвітлення обстановки на державному кордоні. Його створили на базі Ситуаційного центру Міністерства внутрішніх справ відповідно до вимог регламенту ЄС.

У складі центру працюватимуть співробітники Держприкордонслужби, Державної митниці, Нацполіції, Нацгвардії та міграційної служби.

Як зауважив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, діяльність центру дозволяє безперервно в режимі 24/7 стежити за станом безпекового середовища в країні.

Фото: міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко

"Робота Центру буде спрямована на сприяння забезпеченню координації дій суб’єктів інтегрованого управління кордоном, здійснення обміну даними та проведення досліджень, формування спільних висновків та прогнозів, підготовку ситуаційного звіту про обстановку на державному кордоні", – прокоментував перший заступник голови ДПСУ Володимир Нікіфоренко.

Як повідомили в Держмитслужбі, до центру надаватимуться такі дані:

оперативна інформація про стан боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил;

інформація про резонансні виявлення предметів контрабанди (зброя, наркотики та прекурсори, підакцизні товари, порушення у сфері екології та здоров’я, захисту прав інтелектуальної власності);

інформація про кількість пропущених через митний кордон України транспортних засобів та вантажів за певний період.

Зауважимо, оцінка бізнесом роботи митниці залишається в нейтральній площині. Найгірше підприємці оцінили якість надання митних послуг та професіоналізм посадових осіб. Також 60% опитаних не побачили зниження рівня корупції на митниці.