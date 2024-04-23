В Украине заработал координационный центр интегрированного управления границей. Деятельность такого центра является одним из критериев вступления нашей страны в ЕС.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Отмечается, что координационный центр предназначен для обеспечения мониторинга и освещения обстановки на государственной границе. Его создали на базе Ситуационного центра Министерства внутренних дел в соответствии с требованиями регламента ЕС.

В составе центра будут работать сотрудники Госпогранслужбы, Государственной таможни, Нацполиции, Нацгвардии и миграционной службы.

Как отметил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, деятельность центра позволяет непрерывно в режиме 24/7 следить за состоянием безопасности в стране.

Фото: министр внутренних дел Украины Игорь Клименко

"Работа Центра будет направлена на содействие обеспечению координации действий субъектов интегрированного управления границей, осуществлению обмена данными и проведению исследований, формированию совместных выводов и прогнозов, подготовке ситуационного отчета об обстановке на государственной границе", – прокомментировал первый заместитель председателя ГНСУ Владимир Никифоренко.

Как сообщили в Гостаможслужбе, в центр будут предоставляться следующие данные:

оперативная информация о состоянии борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил;

информация о резонансных выявлениях предметов контрабанды (оружие, наркотики и прекурсоры, подакцизные товары, нарушения в сфере экологии и здоровья, защиты прав интеллектуальной собственности);

информация о количестве пропущенных через таможенную границу Украины транспортных средств и грузов за определенный период.

Заметим, что оценка бизнесом работы таможни остается в нейтральной плоскости. Хуже всего предприниматели оценили качество предоставления таможенных услуг и профессионализм должностных лиц. Также 60% опрошенных не увидели понижения уровня коррупции на таможне.