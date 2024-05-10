Поляки снова блокируют один из пунктов пропуска на границе с Украиной

Сегодня, 10 мая, поляки на границе с Украиной на пункте попуска "Долгобычев - Угринов" будут блокировать движение грузового транспорта.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

"По информации польской стороны, сегодня, 10 мая, с 09:00 до 16:00 перед пунктом пропуска "Долгобычев - Угринов" будет проходить однодневная забастовка на грузовых направлениях: въезд и выезд из Украины", - говорится в сообщении.

На пассажирском направлении автомобили и автобусы будут перемещаться беспрепятственно.

Будет ли разблокирование границ с Польшей постоянным или ситуативным

Разблокировка украино-польской границы началась благодаря окончанию местных выборов, считает заместитель председателя ВАР Денис Марчук.

“Закончился 2-й тур местных выборов в Польше и позиция премьер-министра Дональда Туска в коммуникациях с протестующими стала более жесткой и радикальной по отношению к ним. То, что нельзя было делать до выборов, стало возможным после избирательного процесса: польский премьер-министр “внезапно” вспомнил, что таможенные пункты пересечения критически важны, что органы местного самоуправления имеют право прекратить действия забастовщиков, для чего достаточно решения воеводств. Дональд Туск допускает применение местных органов, чтобы вывести протестующих из пограничных пунктов”, - объясняет он.

По мнению Марчука, в польско-украинских переговорах наступает новый этап.

“Поскольку политически важный процесс выборов в Польше закончился, сейчас переходим к более спокойному экономическому направлению: обсуждение условий транзита украинской продукции. Еще один фактор воздействия – это голосование в Европарламенте и продолжение политики либерализации по экспорту с территории Украины. Следует отметить, что поляки достигли для себя ряда финансовых приоритетов от ЕС. Дональд Туск заверил, что польские власти будут компенсировать те расходы, которые они понесли вроде бы через украинское зерно. Поэтому в совокупности все требования практически удовлетворены. И не случайно, что улучшение ситуации наступило вместе с окончанием второго тура местных выборов, что доказывает, что в блокаде границ вопрос политики был ключевым”, - считает Марчук.

Он добавил, что остается открытым вопрос, будет ли разблокирование границ с Польшей постоянным или ситуативным.

Забастовка на границе

Польские фермеры с 9 февраля начали акции протеста и заблокировали движение через пункты пропуска "Медика - Шегини", "Хребенное - Рава-Русская" и "Дорогуск - Ягодин". Протестующие также препятствовали перегрузке сельскохозяйственных товаров с железнодорожного транспорта на автомобильный.

Разрешение на протесты от польских властей у фермеров было до 9 марта, однако после его окончания они так и не ушли с границы.

В апреле премьер-министр Польши Дональд Туск призвал протестующих фермеров прекратить блокирование границы с Украиной, потому что такие действия наносят непоправимый ущерб стране, которая продолжает бороться с российской агрессией. После этого протестующие начали разблокировать КПП для движения грузового транспорта.

17 апреля польские фермеры перестали блокировать движение грузовиков перед пунктом пропуска "Долгобычув-Угринов".

Утром 20 апреля польские фермеры прекратили блокировку грузовиков перед пунктами пропуска "Медика - Шегини" и "Корчева - Краковец".

А с 21 апреля польские фермеры частично разблокировали пропуск грузовиков через КПП "Рава-Русская – Гребенное", кроме перемещающих товары 1-24 группы УКТВЭД (товары, относящиеся к сельскохозяйственной продукции). До этого польские протестующие вообще не пропускали фуры из Украины.

29 апреля польские фермеры прекратили блокирование движения грузовых транспортных средств перед последним пунктом пропуска "Гребенное – Рава-Русская" на границе с Украиной.