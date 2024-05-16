Україна найбільше торгує з Китаєм та Польщею: що продаємо та купуємо

За 4 місяці 2024 року товарообіг України склав $35,3 млрд. Протягом січня-квітня 2024 року в Україну імпортували товарів на суму $21,9 млрд, а експортували – на суму $13,4 млрд.

Про це повідомила Державна митна служба.

Китай та Польща – лідери імпорту та експорту

Зазначається, що найбільше Україна імпортувала товарів з Китаю – $4,2 млрд, Польщі – $2,3 млрд та Німеччини – $1,8 млрд.

Водночас експортували з України найбільше до Польщі – на $1,3 млрд, Китаю – на $1,2 млрд, Іспанії – на $1,1 млрд.

Що продаємо та купуємо

За даними Держмитслужби, у загальних обсягах ввезених у січні-квітні 2024 року товарів 65% склали такі категорії товарів:

машини, устаткування та транспорт – $7,4 млрд (при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 54,2 млрд грн, що складає 30% надходжень митних платежів);

продукція хімічної промисловості – $4,2 млрд (сплачено 30,1 млрд грн або 17% платежів);

паливно-енергетичні – $2,7 млрд (сплачено 42,4 млрд грн або 24% платежів).

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

продовольчі товари – $8,6 млрд;

метали та вироби з них – $1,4 млрд;

мінеральні продукти – $1,2 млрд.

Як наголошують у Держмитслужбі, за чотири місяці 2024 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 111,7 млн грн.

Нагадаємо, у квітні 2024 року Україна експортувала рекордний обсяг продукції з часу повномасштабного вторгнення Росії - 13,1 млн тонн, перевершивши показники лютого 2022 року.

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