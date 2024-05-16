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Україна найбільше торгує з Китаєм та Польщею: що продаємо та купуємо
За 4 місяці 2024 року товарообіг України склав $35,3 млрд. Протягом січня-квітня 2024 року в Україну імпортували товарів на суму $21,9 млрд, а експортували – на суму $13,4 млрд.
Про це повідомила Державна митна служба.
Китай та Польща – лідери імпорту та експорту
Зазначається, що найбільше Україна імпортувала товарів з Китаю – $4,2 млрд, Польщі – $2,3 млрд та Німеччини – $1,8 млрд.
Водночас експортували з України найбільше до Польщі – на $1,3 млрд, Китаю – на $1,2 млрд, Іспанії – на $1,1 млрд.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Що продаємо та купуємо
За даними Держмитслужби, у загальних обсягах ввезених у січні-квітні 2024 року товарів 65% склали такі категорії товарів:
- машини, устаткування та транспорт – $7,4 млрд (при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 54,2 млрд грн, що складає 30% надходжень митних платежів);
- продукція хімічної промисловості – $4,2 млрд (сплачено 30,1 млрд грн або 17% платежів);
- паливно-енергетичні – $2,7 млрд (сплачено 42,4 млрд грн або 24% платежів).
До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:
- продовольчі товари – $8,6 млрд;
- метали та вироби з них – $1,4 млрд;
- мінеральні продукти – $1,2 млрд.
Як наголошують у Держмитслужбі, за чотири місяці 2024 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 111,7 млн грн.
Нагадаємо, у квітні 2024 року Україна експортувала рекордний обсяг продукції з часу повномасштабного вторгнення Росії - 13,1 млн тонн, перевершивши показники лютого 2022 року.
Джерело фото: ua.depositphotos.com