У травні Державна податкова служба перевиконала план надходжень до бюджету на 6,2 мільярди гривень

За підсумками травня надходження платежів від Державної податкової служби становили 99,8 млрд грн, що перевищило план на 6,6%, тобто 6,2 млрд грн.

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Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Зазначається, що за оперативними даними (на 16:00 31.05), у травні 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 151,6 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів.

Надходження від Державної податкової служби

За підсумками травня надходження платежів від Державної податкової служби становили 99,8 млрд грн, в тому числі:

42,0 млрд грн – податок на прибуток підприємств;

20,2 млрд грн – податок на додану вартість (зібрано 32,8 млрд, відшкодовано – 12,7 млрд грн);

17,3 млрд грн – податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;

11,4 млрд грн – акцизний податок;

5,8 млрд грн – рентна плата.

Платежі від Держмитслужби надійшли в обсязі 48,4 млрд гривень - ця сума також на 5,2 млрд грн перевищила очікувані надходження від митниці до державної скарбниці.

У Мінфіні повідомляють, що таким чином виконання місячного розпису доходів загального фонду держбюджету, за оперативними даними, становить 108,6% (+ 12,0 млрд грн), у тому числі:

Державна податкова служба – 106,6% (+ 6,2 млрд грн);

Державна митна служба – 112,1 % (+ 5,2 млрд грн).

В цілому, за оперативними даними, за підсумками травня 2024 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 227,4 млрд грн податків, зборів та інших платежів. Крім того, близько 42,0 млрд грн (станом на 31 травня) у вигляді ЄСВ надійшло до фондів пенсійного та соціального страхування.

"Дякуємо платникам податків за внесок у підтримку Збройних Сил та фінансової стабільності країни", - підсумували у Міністерстві.

Нагадаємо, за квітень 2024 року до загального фонду державного бюджету від митниці надійшло 154,6 млрд гривень, план був перевиконаний на 14,8% - 6,3 млрд грн.

Зауважимо, завдяки розблокуванню кордону з Польщею до державного бюджету лише за тиждень додатково надійшло 2,5 мільярда гривень митних платежів.

Фото: ua.depositphotos.com