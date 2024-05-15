В І кварталі 2024 року Україна зменшила експорт і наростила імпорт, - Держстат

Експорт товарів з України у І кварталі 2024 року склав 10 060,0 млн доларів, що на 2,8% менше, ніж у 2023 році. Натомість імпорт склав 15 975,2 млн доларів, що більше на 1,7% за аналогічний період 2023 року.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Україна збільшила експорт чорних металів на 28% та олії — на 4,2%. При цьому скоротився експорт зернових (на 16%) та електричних машин (на 61,7%).

Значно зріс імпорт транспорту — на 39%, але впав імпорт нафтопродуктів — на 46%.

Інфографіка: Держстат

Негативне сальдо склало $5,9 млрд за звітний період. У першому кварталі 2023 року сальдо також було негативним – $5,3 млрд.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,63 (за І квартал 2023р. – 0,66). Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 205 країн світу.

У І кварталі 2024 року товарообіг України склав 26 мільярдів доларів

Згідно з даними Держмитслужби, товарообіг України у І кварталі склав 26 мільярдів доларів: за цей період в Україну імпортували товарів на суму 16 мільярдів доларів, а експортували – на суму 10 мільярдів доларів.

При цьому оподаткований імпорт склав $13,8 млрд, що становить 86% загальних обсягів імпортованих товарів.

Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту в січні-березні 2024 року склало 0,49 дол/кг, що на 8% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Що імпортувала Україна

У загальних обсягах ввезених у січні-березні 2024 року товарів 65% склали такі категорії товарів:

машини, устаткування та транспорт — $5,3 млрд;

при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 38,9 млрд грн, що складає 30% надходжень митних платежів;

продукція хімічної промисловості — $3 млрд;

при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 21,3 млрд грн, що складає 16% надходжень митних платежів;

паливно-енергетичні — $2 млрд.

при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 31,8 млрд грн, що складає 25% надходжень митних платежів.

Що експортувала Україна

Найбільше з України експортували наступні товари:

продовольчі товари — $6,5 млрд;

метали та вироби з них — $1,1 млрд;

мінеральні продукти — $924 млн.

У Держмитслужбі зазначають, що за перші три місяці 2024 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 94,4 млн грн.

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