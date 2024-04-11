У І кварталі 2024 року товарообіг України склав $26 мільярдів, - Держмитслужба

Товарообіг України у І кварталі склав 26 мільярдів доларів: за цей період в Україну імпортували товарів на суму 16 мільярдів доларів, а експортували – на суму 10 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Держмитслужба.

Там зазначають, що при цьому оподаткований імпорт склав $13,8 млрд, що становить 86% загальних обсягів імпортованих товарів.

Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту в січні-березні 2024 року склало 0,49 дол/кг, що на 8% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України:

Китай — $3 млрд;

Польща — $1,6 млрд;

Німеччина — $1,3 млрд.

Експортували з України найбільше до:

Польщі — на $992 млн;

Іспанії — на $813 млн;

Китаю — на $789 млн.

Інфографіка: Держмитслужба

Що імпортувала Україна

У загальних обсягах ввезених у січні-березні 2024 року товарів 65% склали такі категорії товарів:

машини, устаткування та транспорт — $5,3 млрд

при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 38,9 млрд грн, що складає 30% надходжень митних платежів;

продукція хімічної промисловості — $3 млрд

при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 21,3 млрд грн, що складає 16% надходжень митних платежів;

паливно-енергетичні — $2 млрд

при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 31,8 млрд грн, що складає 25% надходжень митних платежів.

Що експортувала Україна

Найбільше з України експортували наступні товари:

продовольчі товари — $6,5 млрд;

метали та вироби з них — $1,1 млрд;

мінеральні продукти — $924 млн.

У Держмитслужбі зазначають, що за перші три місяці 2024 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 94,4 млн грн.

Раніше повідомлялося, що впродовж січня-лютого 2024 року в Україну імпортували товарів на суму $10 млрд, а експортували – на суму $6,8 млрд. Це на 2% більше за аналогічний період 2023 року.

Нагадаємо, у січні 2024 року Україна вийшла на рекордний показник фізичних обсягів експорту за весь час повномасштабної війни. Вітчизняні виробники експортували 12 млн тонн продукції.

Зауважимо, у 2023 році частка агропродовольчої продукції в загальному експорті України збільшилася до 62 % у порівнянні з 53 % 2022 року, традиційно зберігши лідерство у його товарній структурі і ставши максимальною за часи незалежності.

Румунія вперше очолила рейтинг найбільших імпортерів української агропродукції, закупивши її торік на суму $2 875 млн. Частка цієї країни у вітчизняному експорті агропродовольства становила 13%.

Фото: ua.depositphotos.com