З початку 2024 року товарообіг України склав $16,8 млрд, - Держмитслужба

Впродовж січня-лютого 2024 року в Україну імпортували товарів на суму $10 млрд, а експортували – на суму $6,8 млрд. Це на 2% більше за аналогічний період 2023 року.

Про це повідомляє Державна митна служба.

Зазначається, що при цьому оподаткований імпорт склав $8,8 млрд, що становить 88% загальних обсягів імпортованих товарів.

Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту в січні-лютому 2024 року склало 0,47 дол/кг, що на 5% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України: Китай — $2 млрд, Польща — $1,1 млрд і Німеччина — $769 млн.

Експортували з України найбільше до Польщі — на $649 млн, Іспанії — на $624 млн, Китаю — на $504 млн.

Що імпортувала Україна

У загальних обсягах ввезених у січні-лютому 2024 року товарів 67% склали такі категорії товарів:

машини, устаткування та транспорт — $3,5 млрд

при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 25,3 млрд грн, що складає 31% надходжень митних платежів;

продукція хімічної промисловості — $1,8 млрд

при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 12,8 млрд грн, що складає 16% надходжень митних платежів;

паливно-енергетичні — $1,3 млрд

при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 20,0 млрд грн, що складає 24% надходжень митних платежів.

Що експортувала Україна

Найбільше з України експортували наступні товари:

продовольчі товари — $4,5 млрд

метали та вироби з них — $726 млн

мінеральні продукти — $587 млн

У Держмитслужбі зазначають, що за перші два місяці 2024 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 47,96 млн грн.

Нагадаємо, у січні 2024 року Україна вийшла на рекордний показник фізичних обсягів експорту за весь час повномасштабної війни. Вітчизняні виробники експортували 12 млн тонн продукції.

Зауважимо, у 2023 році частка агропродовольчої продукції в загальному експорті України збільшилася до 62 % у порівнянні з 53 % 2022 року, традиційно зберігши лідерство у його товарній структурі і ставши максимальною за часи незалежності.

Румунія вперше очолила рейтинг найбільших імпортерів української агропродукції, закупивши її торік на суму $2 875 млн. Частка цієї країни у вітчизняному експорті агропродовольства становила 13%.

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