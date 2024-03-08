С начала 2024 года товарооборот Украины составил $16,8 млрд, - Гостаможслужба

В течение января-февраля 2024 года в Украину импортировали товаров на сумму $10 млрд, а экспортировали – на сумму $6,8 млрд. Это на 2% больше аналогичного периода 2023 года.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

При этом облагаемый импорт составил $8,8 млрд, что составляет 88% общих объемов импортируемых товаров.

Налоговая нагрузка на 1 кг облагаемого налогом импорта в январе-феврале 2024 года составила 0,47 долл./кг, что на 5% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Страны, из которых больше всего импортировали товаров в Украину: Китай — $2 млрд, Польша — $1,1 млрд и Германия — $769 млн.

Экспортировали из Украины больше всего в Польшу - на $649 млн, Испании - на $624 млн, Китая - на $504 млн.

Что импортировала Украина

В общих объемах ввезенных в январе-феврале 2024 года товаров 67% составили следующие категории товаров:

машины, оборудование и транспорт - $3,5 млрд

при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 25,3 млрд грн, что составляет 31% поступлений таможенных платежей;

продукция химической промышленности - $1,8 млрд

при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 12,8 млрд грн, что составляет 16% поступлений таможенных платежей;

топливно-энергетические - $1,3 млрд

при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 20 млрд грн, что составляет 24% поступлений таможенных платежей.

Что экспортировала Украина

Больше всего из Украины экспортировали следующие товары:

продовольственные товары - $4,5 млрд

металлы и изделия из них - $726 млн

минеральные продукты - $587 млн

В Гостаможслужбе отмечают, что за первые два месяца 2024 года при таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена вывозная пошлина, в бюджет уплачено 47,96 млн грн.

Напомним, в январе 2024 года Украина вышла на рекордный показатель физических объемов экспорта за все время полномасштабной войны. Отечественные производители экспортировали 12 млн. тонн продукции.

Отметим, в 2023 году доля агропродовольственной продукции в общем экспорте Украины увеличилась до 62% по сравнению с 53% в 2022 году, традиционно сохранив лидерство в его товарной структуре и став максимальной за время независимости.

Румыния впервые возглавила рейтинг крупнейших импортеров украинской агропродукции, закупив ее в прошлом году на сумму $2 875 млн. Доля этой страны в отечественном экспорте агропродовольствия составила 13%.

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