Контрабанда електроніки завдала бюджету 20 мільярдів гривень збитків

За словами голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, щороку втрати державного бюджету від тіньового ринку електроніки складають близько 20 мільярдів гривень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Гетманцева.

Половину з цієї суми — приблизно 10 мільярдів — спричинила контрабанда техніки Apple.

Йдеться про діяльність великих організованих злочинних угруповань, які системно постачають техніку в обхід митного контролю. За даними Гетманцева, такі схеми передбачають ввезення продукції без сплати податків, після чого її реалізують через підставних фізичних осіб-підприємців. Продаж відбувається відкрито — у центральних локаціях міст, із масштабною рекламою.

Гетманцев наголосив, що функціонування таких схем неможливе без сприяння окремих митників та представників правоохоронних органів. Він закликав до рішучих дій проти причетних: лише жорстке покарання для організаторів і всіх учасників дозволить викорінити контрабанду.

Ставлення до таких ділків та "тємок" може бути лише одне. Виривати з корінням — без "порєшать", без зайвих розмов і затягування. Бо ми розуміємо, що без прикриття окремих митників та правоохоронців, вони б не могли системно порушувати закон — заявив він.

Нагадаємо, минулого року Державна податкова служба у жовтні провела 432 перевірки суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері продажу техніки, зокрема продукції Apple. За результатами перевірок на порушників буде накладено штрафи на загальну суму понад 114 мільйонів гривень.