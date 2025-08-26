Запланована подія 2

Збитки понад мільярд гривень: в Україну контрабандою ввозять 3 тисячі тонн кави на рік

кава
Контрабандна кава в Україні / Freepik

Щороку в Україну потрапляє близько 3 тисяч тонн нелегальної кави, яка контрабандою проходить повз митників та правоохоронців. Через це держава втрачає понад мільярд гривень на рік.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. 

Контрабандна кава в Україні

 Щороку в Україну потрапляє близько 3 тисяч тонн нелегальної кави, що становить приблизно кожну третю тонну від загального імпорту.

Частина продукції ввозиться під виглядом цикорію, а далі або продається за готівку, або перепаковується під міжнародні бренди і теж реалізується за кеш.

Нелегальна кава потрапляє не лише на ринки та у великі торгові мережі, а й через численні ФОПи, що працюють у фуд-рітейлі, наголосив Гетманцев.

"Тільки на цій групі товарів держава втрачає більше мільярда на рік, але до того ж споживач отримує неякісний, контрафактний товар", - заявив він.

Нагадаємо, щороку втрати державного бюджету від тіньового ринку електроніки складають близько 20 мільярдів гривень.

Автор:
Ольга Опенько