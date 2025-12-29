Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,06

+0,13

EUR

49,56

+0,13

Готівковий курс:

USD

42,25

42,13

EUR

49,97

49,75

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Яка середня вартість чашки кави в різних областях України

кава
На 17% подорожчала чашка кави за рік

41 грн, в середньому, коштує чашка еспресо в Україні у грудні 2025 року. За рік кава подорожчала на 17%, а від початку повномасштабної війни – у майже 2 рази. Найдорожче нині еспресо на Львівщині, а найдешевше можна посмакувати кавою на Хмельниччині.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

Кава в Україні знову подорожчала: 41 грн сягнула середня ціна чашки еспресо у грудні 2025 року. Це на 17% більше, ніж у грудні торік, коли філіжанку кави можна було придбати за 35 грн. Загалом еспресо подорожчало у майже 2 рази від початку повномасштабної.

У 2024 році в середньому за філіжанку кави потрібно було заплатити 31 грн. 

Фото 2 — Яка середня вартість чашки кави в різних областях України

Де еспресо б’є по гаманцю найбільше

Найдорожче еспресо нині п’ють на Львівщині — в середньому, 47 гривень за чашку. За рік ціна тут зросла на 19%. Регіон уперше за останні роки очолив "кавовий рейтинг", витіснивши багаторічного південного лідера. Одещина, яка два роки поспіль була рекордсменом за цінами на каву, у грудні 2025 року опинилася на другому місці — 45 гривень за еспресо.

Втім, не вся країна п’є каву за львівськими цінами. Найдешевше еспресо вже третій рік поспіль можна знайти на Хмельниччині — 33 гривні за чашку. Навіть попри те, що й тут за рік ціна зросла на 18%. За 35 гривень можна випити еспресо у Запорізькій та Кіровоградській областях.

А ось найбільший річний приріст вартості еспресо зафіксований на прифронтовій Сумщині: +26%. Попри це, середня ціна все ще нижча за загальноукраїнську — 36 гривень. Ще минулого року Сумщина була серед регіонів із найдешевшою кавою.

Фото 3 — Яка середня вартість чашки кави в різних областях України

Еспресо — основна складова кожного кавового напою, тож його вартість напряму впливає на ціну будь-якого напою у кав’ярні.

Зауважимо, у схемах незаконного продажу кави за готівку задіяні як традиційні ринки, так і великі роздрібні мережі, що використовують схему дроблення бізнесу на ФОПів. Через це державний бюджет щороку втрачає понад 1 мільярд гривень.

Автор:
Світлана Манько