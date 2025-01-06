Де в Україні найдорожча кава: які ціни у регіонах

У 2024 році в середньому за філіжанку кави потрібно було заплатити 31 грн. Це на 11% дорожче, ніж у 2023 році. Найдорожча філіжанка кави була на Одещині, а найдешевша — на Хмельниччині та Сумщині.

Про це повідомляє "Опендатабот".

Філіжанка кави подорожчала на 11% за рік

За даними аналітиків, 31 гривню становить середня ціна чашки еспресо в Україні у 2024 році. Це на 11% дорожче, ніж у 2023 році — 28 грн. Загалом еспресо подорожчало у 1,7 рази від початку війни — з 19 грн у 2021 році до 33 грн на кінець 2024 року.

Де найдорожча кава в Україні?

Зазначається, що станом на кінець грудня найдорожчу каву в Україні, як і у 2023 році, п’ють на Одещині: 40 гривень за філіжанку. Лише за рік ціна у регіоні зросла на 20%. Наслідує Львівщина — тут чашка еспресо коштує 39 грн. Третю сходинку посіла Волинська область, де порція еспресо коштує 37 гривень.

Найдешевшу каву вже як два роки можна випити на Хмельниччині та на Сумщині: по 28 гривень за чашку.

Найбільше за рік — аж на 29% —зросла ціна на Вінниччині: до 31 грн за філіжанку. Лише на Харківщині вартість порції еспресо залишилась без змін — 34 грн.

Зауважимо, ціни на каву зростають так само стрімко, як і кількість кав'ярень у великих містах. Детальніше про те, чому ціна на каву б'є рекорди та чого чекати в майбутньому, читайте в матеріалі Delo.ua.