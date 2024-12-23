Чому дорожчає кава та чого очікувати споживачам?

Любителі кави, приготуйтесь: ціни на ваш улюблений напій зростають так само стрімко, як і кількість кав'ярень у великих містах. Але чи винні лише економічні чинники? Розберемося разом, чому ціна на каву б'є рекорди та чого чекати в майбутньому.

Причина перша: нестабільність валютного ринку

Курс долара, подібно до ранкової кави, підвищує "градус" у світі кавового бізнесу. Для багатьох країн-виробників кави, таких як Бразилія та В'єтнам, долар є основною валютою розрахунків. Будь-яка його зміна автоматично впливає на ціну зелених зерен. І якщо долар стає "гарячішим", то і ваша чашка капучино, на жаль, стає дорожчою.

Причина друга: глобальна логістика та криза в Червоному морі

Сьогодні транспортування кави – це майже як сценарій пригодницького фільму. У Червоному морі, через яке проходить значна частина світових товаропотоків, ситуація загострилася через конфлікти та загрози піратських атак. Замість звичного маршруту через Суецький канал, кораблі змушені обходити Африку через мис Доброї Надії, що значно подовжує шлях і збільшує витрати на доставку.

Крім того, світова криза логістики, викликана пандемією та економічними труднощами, теж грає свою роль. Недостатня кількість контейнерів, затори у портах та зростання вартості пального лише додають складнощів.

Причина третя: боротьба з вирубкою лісів

Європейський Союз ухвалив нові правила щодо вирубки лісів. Цей регламент (EUDR) вимагає, щоб виробники кави та інших товарів доводили, що їхня продукція не спричиняє вирубування чи деградації лісів. Хоча цей закон наразі відкладений до 2025 року, його перспектива вже впливає на виробників. Адже сертифікація та дотримання нових екологічних стандартів потребують часу та додаткових витрат.

Причина четверта: зміна клімату

Кліматичні умови не сприяють кавовим плантаціям. У Бразилії, найбільшому постачальнику арабіки, посуха сильно скоротила врожай. У В'єтнамі, який спеціалізується на робусті, ситуацію погіршили тайфуни. В результаті, обсяг виробництва не відповідає зростаючому попиту, що призводить до дефіциту та підвищення цін.

Що це означає для споживачів?

Якщо ви думаєте, що подорожчання кави обмежується лише кількома гривнями, маємо невтішні новини. Зростання витрат виробників та логістів неминуче відобразиться на ціні вашого еспресо чи лате. Втім, кавові ентузіасти можуть знайти розраду: навіть найдорожча кава все одно дешевша за нову модель смартфона.

Що робимо ми у Foundation Coffee Roasters та як до цього адаптуємось?

1. Намагаємося, наскільки це можливо, прогнозувати ціноутворення наперед та оперативно реагувати. Всіх наших гуртових клієнтів попереджаємо завчасно, та даємо час на адаптування до нових цін.

2. Шукаємо нові сорти кави, які ще не є розповсюдженими, таким чином можемо знайти заміну з схожими властивостями по смаку та аромату, але за більш приємну ціну. Доповнюємо наш асортимент також чаєм, какао та гарячим шоколадом, щоб надати змогу замінити продукт.

3. Продовжуємо забезпечувати стабільну якість та розвивати кавову культуру.Ми завжди тримаємо фокус на якості спешелті кави, навіть у складні часи. Наша лінійка High5 є прикладом сучасного підходу з акцентом на смак, прозорість і сталість, що дозволяє нам підтримувати високі стандарти та радувати наших клієнтів улюбленою кавою.

Висновок

Кава – це більше, ніж напій. Це культура, ритуал і задоволення. Незважаючи на всі труднощі, ми впевнені, що ринок знайде баланс, а споживачі завжди знайдуть спосіб насолоджуватися улюбленим напоєм. Адже кава – це не тільки про ціну, а й про той самий момент спокою, коли ви тримаєте в руках теплу чашку.

Чи буде колись спад цін? Так, звісно, але капучіно по 40 грн ви вже навряд чи зустрінете.

Будемо тримати вас у курсі кавових новин. Все буде Україна, і якщо кава - то Foundation!

Автор: Гонтар Олексій - обсмажчик та проектний менеджер спешелті лінійки High5 в Foundation Coffee Roasters.