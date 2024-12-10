Ціни на каву зросли і досягли рекордного рівня з 1972 року

Ф’ючерси на каву арабіку на Нью-Йоркській біржі зросли на 4,9%, досягнувши $3 434 за фунт, що є найвищим рівнем з 1972 року. Загалом за рік ціна зросла на 80%, повідомляє Bloomberg.

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Що вплинуло на врожай

Основна причина зростання ціни - несприятливі погодні умови у країнах-виробниках.

Зокрема, у Бразилії, найбільшому постачальнику арабіки, продовжується посуха. У свою чергу, В’єтнам - найбільший постачальнику дешевшої робусти постраждав від посухи під час під час росту кавових дерев, а на початку збору врожаю пройшли сильні дощі.

Прогнози врожаю в Бразилії

Перспективи виробництва кави в Бразилії зараз погіршуються. Великий трейдер Volcafe Ltd. знизив свої прогнози щодо виробництва арабіки в країні. Згідно з даними Bloomberg News, Бразилія у наступному сезоні виробить лише 34,4 мільйона мішків арабіки, що на 11 мільйонів мішків менше, ніж у вересні.

Аналітики прогнозують, що така ситуація може призвести до дефіциту у 8,5 млн мішків сезону 2025-2026 років, що стане п’ятим поспіль роком нестачі на ринку.

Як зазначає Bloomberg, ситуацію також ускладнюють глобальні логістичні проблеми.

Як реагують підприємства та кафе

Кава досягла рекордної ціни на фоні зростаючих побоювань щодо глобального дефіциту пропозиції, що зробило її одним із найприбутковіших товарів цього року.

Зростання вартості кави посилює тиск на підприємства та кафе. Продавці вже підвищили ціни та скасували знижки, щоб зберегти свою частку ринку.

Зокрема, кавовий гігант Nestle SA заявив у листопаді, що підніме ціни та зменшить упаковки, щоб мінімізувати свої витрати.

Зауважимо, що про значне здорожчання какао-бобів та кави попереджали ще у червні 2023 року.

Додамо, що найбільша у світі харчова група Nestle продовжить підвищення цін цього року після того, як подорожчання інгредієнтів вплинуло на чистий прибуток за весь рік.