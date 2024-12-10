Цены на кофе выросли и достигли рекордного уровня с 1972 года

Фьючерсы на кофе арабику на Нью-Йоркской бирже выросли на 4,9%, достигнув $3 434 за фунт, что является самым высоким уровнем с 1972 года. В целом, за год цена выросла на 80%, сообщает Bloomberg.

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Что повлияло на урожай

Основная причина роста цены – неблагоприятные погодные условия в странах-производителях.

В частности, в Бразилии, крупнейшем поставщике арабики, продолжается засуха. В свою очередь, Вьетнам – крупнейший поставщик дешевой робусты пострадал от засухи во время роста кофейных деревьев, а в начале сбора урожая прошли сильные дожди.

Прогнозы урожая в Бразилии

Перспективы производства кофе в Бразилии сейчас ухудшаются. Большой трейдер Volcafe Ltd. снизил свои прогнозы по производству арабики в стране. Согласно данным Bloomberg News, Бразилия в следующем сезоне произведет всего 34,4 миллиона мешков арабики, что на 11 миллионов мешков меньше, чем в сентябре.

Аналитики прогнозируют, что такая ситуация может привести к дефициту в 8,5 млн мешков сезона 2025-2026 годов, что станет пятым годом нехватки на рынке.

Как отмечает Bloomberg , ситуацию также усугубляют глобальные логистические проблемы.

Как реагируют предприятия и кафе

Кофе достиг рекордной цены на фоне растущих опасений по поводу глобального дефицита предложения, что сделало его одним из самых прибыльных товаров в этом году.

Рост стоимости кофе увеличивает давление на компании и кафе. Продавцы уже повысили цены и упразднили скидки, чтобы сохранить свою долю рынка.

В частности, кофейный гигант Nestle SA заявил в ноябре, что поднимет цены и снизит упаковки, чтобы минимизировать свои расходы.

Заметим, что значительное удорожание какао-бобов и кофе предупреждали еще в июне 2023 года.

Добавим, что самая крупная в мире пищевая группа Nestle продолжит повышение цен в этом году после того, как подорожание ингредиентов повлияло на чистую прибыль за весь год.