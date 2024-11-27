Цена на кофейные зерна достигла рекордного уровня за 40 лет

На бирже Нью-Йорка фьючерсы на кофе арабику поднялись до самого высокого уровня более чем за 40 лет. В среду цена на зерна этого сорта выросла на 3,1%, достигнув 3,1715 доллара за фунт, достигнув самого высокого уровня с 1977 года.

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Об этом пишет Вloomberg.

В целом в этом году арабика подорожала почти на 70%.

Главными причинами стали неблагоприятные погодные условия в ключевых странах-производителях.

Отмечается, что подорожание арабики может отразиться на стоимости кофе для конечных потребителей. Крупнейший в мире производитель кофе Nestle уже заявили о повышении цен и уменьшении объемов упаковки для минимизации влияния высоких цен на зерно.

Аналитики также отмечают дополнительные факторы давления на рынок: проблемы с транспортировкой, логистикой, новые требования ЕС по борьбе с вырубкой лесов и спекулятивные операции со стороны инвесторов.

Кофе робуста – более бюджетный сорт, используемый в растворимых напитках, также вырос в этом году, поднявшись примерно на 85% в Лондоне.

Специалисты прогнозируют, что высокие цены на кофе могут оставаться актуальными в ближайшей перспективе из-за значительного спроса и ограниченного предложения на рынке.

Заметим, что о значительное удорожание какао-бобов и кофе предупреждали еще в июне 2023: об этом сообщал европейских покупателей один из крупнейших производителей какао в Гане.