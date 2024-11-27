Ціна на кавові зерна досягла рекордного рівня за 40 років

На біржі Нью-Йорка ф'ючерси на каву арабіку піднялися до найвищого рівня за понад 40 років. У середу ціна на зерна цього сорту зросла на 3,1%, досягнувши 3,1715 долара за фунт, досягнувши найвищого рівня з 1977 року.

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Про це пише Вloomberg.

Загалом цього року арабіка подорожчала майже на 70%.

Головними причинами стали несприятливі погодні умови у ключових країнах-виробниках. У Бразилії сильна посуха, а згодом зливи вплинули на врожайність, а у В’єтнамі дощі та посуха порушили ритм збору урожаю.

Зазначається, що подорожчання арабіки може позначитися на вартості кави для кінцевих споживачів. Найбільший у світі виробник кави Nestle, уже заявили про підвищення цін та зменшення об’ємів упаковки для мінімізації впливу високих цін на зерно.

Аналітики також відзначають додаткові фактори тиску на ринок: проблеми з транспортуванням, логістикою, нові вимоги ЄС щодо боротьби з вирубкою лісів та спекулятивні операції з боку інвесторів.

Кава робуста - більш бюджетний сорт, який використовується в розчинних напоях, також зросла цього року, піднявшись приблизно на 85% у Лондоні.

Фахівці прогнозують, що високі ціни на каву можуть залишатися актуальними у найближчій перспективі через значний попит та обмежену пропозицію на ринку.

Зауважимо, що про значне здорожчання какао-бобів та кави попереджали ще у червні 2023 року: про це повідомляв європейських покупців один з найбільших виробників какао в Гані.