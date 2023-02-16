Без кофе и шоколадных батончиков: Nestle планирует повысить цены на продукцию

Крупнейшая в мире пищевая группа Nestle продолжит повышение цен в этом году после того, как подорожание ингредиентов повлияло на чистую прибыль за весь год, что не соответствует ожиданиям аналитиков.

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Об этом заявил генеральный директор компании Марк Шнайдер, сообщает Reuters.

Он отказался комментировать запланированный уровень повышения цен, который, по его словам, был необходим для компенсации ущерба, нанесенного повышением цен на товары.

Повышение цен негативно отразится на покупателях, потребительскую способность которых уже сократила инфляция.

Производитель растворимого кофе Nescafe и шоколадных батончиков KitKat поднял цены на 8,2% в прошлом году, но это не полностью компенсировало влияние роста расходов на ингредиенты.

"Наша валовая рентабельность снизилась примерно на 260 базисных пунктов - это огромная сумма. Это после поднятия цен, которые мы сделали в 2022 году", - сказал Шнайдер.

"У нас есть некоторые рынки, такие как США и Великобритания, где мы наблюдаем сильную инфляцию, а также другие рынки, такие как Китай и Европа, где инфляция более приглушена", - сказал Шнайдер.

Как пишет издание, остальная индустрия упакованных товаров также повысила цены, чтобы справиться с стремительными затратами на почти все сырье после того, как вторжение России в Украину усилило влияние связанных с пандемией проблем с поставками.

Reuters отмечает, что индикатор объемов продаж компании Nestle вырос всего на 0,1% за год, а чистая прибыль акционеров упала до 9,27 млрд. швейцарских франков, что не соответствует ожиданиям относительно 11,58 млрд. франков.

Напомним, производитель продуктов питания и напитков Nestlé инвестирует 40 млн. швейцарских франков ($39,5 млн) в производство на западе Украины.