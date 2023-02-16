Без кави та шоколадних батончиків: Nestle планує підвищити ціни на продукцію

Найбільша у світі харчова група Nestle продовжить підвищення цін цього року після того, як подорожчання інгредієнтів вплинуло на чистий прибуток за весь рік, що не відповідає очікуванням аналітиків.

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Про це заявив генеральний директор компанії Марк Шнайдер, повідомляє Reuters.

Він відмовився коментувати запланований рівень підвищення цін, який, за його словами, був необхідним для компенсації збитків, завданих підвищенням цін на товари.

Підвищення цін негативно відобразиться на покупцях, чию споживчу спроможність уже скоротила інфляція.

Виробник розчинної кави Nescafe і шоколадних батончиків KitKat підняв ціни на 8,2% минулого року, але це не повністю компенсувало вплив зростання витрат на інгредієнти на маржу.

"Наша валова рентабельність знизилася приблизно на 260 базисних пунктів — це величезна сума. Це після підняття цін, які ми зробили у 2022 році", — сказав Шнайдер.

"У нас є деякі ринки, такі як США та Велика Британія, де ми спостерігаємо сильну інфляцію, а також інші ринки, такі як Китай і Європа, де інфляція більш приглушена", — сказав Шнайдер.

Як пише видання, решта індустрії упакованих товарів також підвищила ціни, щоб впоратися зі стрімкими витратами на майже всю сировину після того, як вторгнення Росії в Україну посилило вплив пов’язаних з пандемією проблем з поставками.

Reuters зазначає, що індикатор обсягів продажів компанії Nestle зріс лише на 0,1% за рік, а чистий прибуток акціонерів впав до 9,27 млрд швейцарських франків, що не відповідає очікуванням щодо 11,58 млрд франків

Нагадаємо, виробник продуктів харчування та напоїв Nestlé інвестує 40 млн швейцарських франків ($39,5 млн) у виробництво на заході України, а саме у Смолигові у Волинській області.