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Nestlé інвестує в новий завод на Волині майже $40 млн
Цей крок спрямований на розширення виробництва вермішелі в Україні.
Виробник продуктів харчування та напоїв Nestlé інвестує 40 млн швейцарських франків ($39,5 млн) у виробництво на заході країни, у Смолигові у Волинській області.
Про це повідомляє прес-служба компанії.
"Разом з фабрикою у Торчині , виробнича мережа на Волині стане європейським регіональним хабом компанії для категорії кулінарних продуктів", - йдеться у повідомлені компанії.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Зазначається, що у хабі буде працевлаштовано 1500 людей на виробництві, яке забезпечуватиме постачання продукції на ринок України та на інші європейські ринки.
Фінансування буде направлено на розширення виробництва вермішелі в Україні.
Нагадаємо, що компанія Nestlé заявила, що припинила всі капітальні інвестиції у Росію після її вторгнення в Україну.