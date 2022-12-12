Nestlé інвестує в новий завод на Волині майже $40 млн

Цей крок спрямований на розширення виробництва вермішелі в Україні.

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Виробник продуктів харчування та напоїв Nestlé інвестує 40 млн швейцарських франків ($39,5 млн) у виробництво на заході країни, у Смолигові у Волинській області.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Разом з фабрикою у Торчині , виробнича мережа на Волині стане європейським регіональним хабом компанії для категорії кулінарних продуктів", - йдеться у повідомлені компанії.

Зазначається, що у хабі буде працевлаштовано 1500 людей на виробництві, яке забезпечуватиме постачання продукції на ринок України та на інші європейські ринки.

Фінансування буде направлено на розширення виробництва вермішелі в Україні.

Нагадаємо, що компанія Nestlé заявила, що припинила всі капітальні інвестиції у Росію після її вторгнення в Україну.