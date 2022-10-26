Внутрішня сила: як в Nestlé утримують таланти, перенавчають фахівців та інвестують у майбутнє

Поліна Карєліна, директор з управління персоналом Nestlé в Україні та Молдові, розповіла як глобальний лідер харчової промисловості керує своїм людським капіталом попри війну

Як саме змінилася ситуація у ваші галузі? Які фахівці стають справді дефіцитними? Наприклад — технологи, економісти, маркетологи? Як це вплинуло чи може вплинути на загальну ефективність компанію на локальному ринку?

Війна вразила всі галузі економіки України, і харчова промисловість – не виключення. Велика частина гравців ринку значно постраждала: були зруйновані виробничі потужності, порушені ланцюжки постачання через втрати в галузі сільського господарства. Nestlé в Україні має три фабрики, на двох з них ми відновили виробництво з перших днів війни – це Львівська кондитерська фабрика та Волинська фабрика холодних соусів. Харківська фабрика не працює від початку повномасштабного вторгнення через відсутність у місті безпечних умов. При цьому ми зберегли повний штат працівників, виплачуємо заробітну плату та додаткові виплати всім працівникам, в тому числі й тим, які не мають можливості працювати.

Люди завжди були, є і будуть головною цінністю нашої компанії, а утримання талантів – одна з наших ключових задач для забезпечення безперервності та стійкості бізнесу. Ми доклали зусиль для утримання працівників всіх локацій – центрального офісу, фабрик та дистрибуційних центрів, а також і торгового персоналу на місцях. Це дозволило нам бути однією з небагатьох компаній, продукти якої були в наявності на полицях магазинів в усіх регіонах України в перші місяці повномасштабної війни. Зараз це дозволяє нам швидко відновлювати бізнес в деокупованих регіонах.

Люди завжди були, є і будуть головною цінністю нашої компанії, а утримання талантів – одна з наших ключових задач для забезпечення безперервності та стійкості бізнесу.

Наявність у людей можливості працювати й переорієнтація навичок – новий виклик для нас. Наразі ми перерозподілили деяких наших людей на більш актуальні й ефективні зараз види робіт. Навіть в такі безпрецедентні часи ми надаємо нашим людям можливості розвитку в межах Nestlé в різних країнах. Але на майбутнє нам потрібно буде додатково наймати працівників ззовні, і це серйозний виклик, оскільки частина наших талановитих колег працюють за кордоном.

Знаю, що глобальні компанії, якою є ваша, могли працевлаштувати найцінніших працівників в інших країнах — чи є у вас такий досвід?

Ми об’єдналися з командами HR Nestlé в інших країнах, і разом змогли забезпечити утримання талантів всередині організації, або допомогти нашим людям знайти можливості для працевлаштування в тих країнах, де вони зупинилися разом з сім’ями, рятуючись від війни. До прикладу, в структурі Nestlé Україна є центр надання сервісів для бізнесів Nestlé у понад 40 країнах. Він розташований у Львові. Працівники цього центру і до повномасштабної війни працювали з іншими ринками Nestlé дистанційно. Зараз певна частина працівників переїхала до Польщі та продовжує свою роботу віддалено – компанія забезпечила для цього всі умови.

Які програми мотивації та утримання працівників існують та як вони змінилися з моменту повномасштабної війни? Що стало першим викликом?

В Nestlé ми розглядаємо загальний процес винагородження, мотивації та утримання наших співробітників як комплекс з п’яти компонентів під назвою "Загальний пакет винагородження". До нього входять конкурентоспроможна заробітна плата, бонуси різного призначення, програма підтримки працівників під час релокації та пакет пільг: програми добровільного медичного страхування для працівників та пільгові умови для членів сімей, страхування життя, компенсація харчування, додаткові дні відпустки до спеціальних подій, а також грошова підтримка у зв’язку з народженням дитини, допомога працівникам у зв’язку зі смертю родича. Нещодавно ми також анонсували запуск Політики батьківства, яка гарантує додаткові оплачувані відпустки батькам дитини. Також важливим п’ятим компонентом «Загального пакета» винагородження є забезпечення добробуту працівників: гнучкі умови праці, можливість гібридної роботи в офісі, зручність офісного приміщення, корпоративні заходи та програми добробуту, фізичного та ментального здоров’я.

З початком повномасштабної війни ми сфокусувалися на безпеці наших працівників – як фізичній, так і фінансовій

Крім цього для утримання та мотивації наших людей дуже важливим є розвиток. Для цього ми маємо зокрема й широкий перелік навчальних програм на різних рівнях нашої організації, та численні проєкти, які залучають людей та дають можливість розвитку через отримання нових навичок та знань. Минулого року в компанії було запущено онлайн-програму розвитку в галузі електронної комерції "Е-Бізнес Академія", що допомагає розвивати нові навички та впроваджувати інновації.

З початком повномасштабної війни ми сфокусувалися на безпеці наших працівників – як фізичній, так і фінансовій. Програми підтримки, що на той момент працювали в компанії, не були розраховані на випадок війни, коли працівники змушені переїжджати в межах України, або за кордон. Тому впродовж 9 днів з початку війни було розроблено та запущено нову програму "Ukraine, We Care". Вона включає комплекс підтримки: грошову допомогу на переїзд, компенсацію витрат на проживання, розширення програми ДМС за межі України, створення Гарячих ліній для наших працівників в Україні та за кордоном, евакуацію з найбільш небезпечних регіонів, виплату 100% зарплат та бонусів всім працівникам – в тому числі тим, хто не має можливості працювати через війну, авансову виплату заробітної плати у лютому, березні та квітні, для негайного забезпечення потреб наших людей у зв’язку з війною. Крім цього було запропоноване нове бачення програм визнання значних досягнень наших людей під час війни.

До цього важливо додати, що в умовах повністю дистанційної роботи в офісі ми продовжили трансформувати процеси в напрямку управління персоналом, завдяки цьому нам вдалось забезпечити відповідний рівень якості документообігу та процесів наймання персоналу, розрахунку та виплати заробітної плати та бонусів, щорічного перегляду заробітних плат, який відбувся в квітні цього року, а також всі наші регулярні процеси оцінки талантів та планування заміщень.

Ми продовжили трансформувати процеси в напрямку управління персоналом, завдяки цьому нам вдалось забезпечити відповідний рівень якості документообігу та процесів наймання персоналу, розрахунку та виплати заробітної плати та бонусів, щорічного перегляду заробітних плат

Ми в Nestlé Україна також ініціювали безпрецедентний крок – додаткове, друге в цьому році підвищення заробітних плат для усіх наших працівників, які зараз працюють. Починаючи з жовтня наші люди отримають підвищену заробітну плату. Для нас є надзвичайно важливим бути впевненими в тому, що в цей складний час потреби наших людей забезпечені.

Які програми перепрофілювання було ініційовано з початком війни? У чому їхня суть?

Ми ретельно аналізуємо, що відбувається з нашими людьми. З початком війни з’явилися співробітники, які поїхали, і через це не можуть виконувати свою роботу (частково чи повністю), та співробітники, мобілізовані до лав ЗСУ. Ми проаналізували потреби, які в нас зараз є з точки зору ресурсів. Ми переглянули всі наявні вакансії та запропонували їх людям, що не можуть виконувати свою роботу через зміну локації. Дуже швидко було розроблено та розпочато роботу спеціального майданчика всередині компанії, де представники різних підрозділів обговорюють нові можливості та наявних кандидатів на ці посади. Ми також узгодили з колегами з Nestlé в інших країнах формат залучення до роботи наших людей, що знаходяться за кордоном через війну.

Додатково був запущений Talent Marketplace для українських працівників Nestlé, який дозволяє зареєструватися в якості кандидата на можливі вакансії всередині компанії поза межами України. Для нас критично важливо зберегти наші таланти всередині організації, навіть якщо людина вирішить залишитися за кордоном через війну.

Для нас критично важливо зберегти наші таланти всередині організації, навіть якщо людина вирішить залишитися за кордоном через війну

В нас вже є історії успіху, коли люди вирішили змінити свою сферу діяльності в компанії, прийняли пропозицію та почали працювати на нових посадах. Для організації залучення людини та її перепрофілювання формується план навчання через наявні онлайн-курси та наставництво. Війна спонукала нас розширити своє бачення можливостей людей з різних функцій або підрозділів бізнесу – навіть більше, ніж це було раніше.

Які спеціальні заходи та програми з’явилися для ваших працівників з моменту початку війни? Наприклад, програми ментального здоров’я, соціалізації тих, хто повернувся з фронту до мирного життя?

Головними пріоритетами компанії у 2022 є безпека працівників, забезпечення безперервності бізнесу та допомога Україні та українцям. Тому всі ініціативи, які було започатковано та реалізовано останнім часом, були спрямовані саме на підтримку цих напрямків. З перших тижнів березня було організовано низку волонтерських напрямків всередині компанії, метою яких була підтримка працівників та бізнесу під час війни. Співробітники самі ініціювали створення проєктів ментальної підтримки, супроводу та допомоги працівникам, які були вимушені шукати прихисток в Україні та за її межами, благодійної допомоги та комунікацій.

Співробітники самі ініціювали створення проєктів ментальної підтримки, супроводу та допомоги працівникам, які були вимушені шукати прихисток в Україні та за її межами, благодійної допомоги та комунікацій

Також було запроваджено комплексну програму фінансової підтримки українських працівників компанії під назвою "Ukraine, We Care", розширено програми ДМС та страхування життя в Україні та за кордоном. Було впроваджено спеціальні програми відзначення роботи працівників виробництва та складів, які продовжували виготовлення наших продуктів на Львівській та Волинській фабриках, а також відвантажували нашу продукцію «Мівіна» зі складу в Харкові в перші тижні повномасштабної війни. Зараз ми систематизуємо проєкти ментальної підтримки, ініційовані самими працівниками на початку повномасштабної війни. Ми впроваджуємо комплексну програму підтримки ментального здоров’я працівників, а також адаптації до життя та роботи в умовах війни.

Що залишиться у вашій кадровій політиці як її стандарт після війни?

Незмінним залишиться наш фокус на створенні готової до майбутнього, різноманітної та натхненної команди, яка є рушійною силою добра. Фундаментом для цього є партнерство команди управління персоналом з командами підрозділів бізнесу та функцій. Разом ми продовжимо фокусуватися на створенні та розвитку в командах та у людей тих компетенцій, які допоможуть будувати майбутнє бізнесу та організації загалом. Важливим аспектом є та залишиться розвиток компетенцій лідерів, подальша розбудова та підтримка культури лідерства та гнучкості всередині організації.

Разом ми продовжимо фокусуватися на створенні та розвитку в командах та у людей тих компетенцій, які допоможуть будувати майбутнє бізнесу та організації загалом

Наша переможна культура та цінності об'єднують та продовжать об’єднувати талановитих, натхненних людей, що прагнуть нових знань та роблять свій внесок у покращення якості життя сучасного та майбутніх поколінь.

Які є плани по розвитку нових HR-проектів у майбутньому?

Наша компанія зараз бере та продовжить брати участь у проєктах відновлення України, ініційованих на рівні держави. Аналогічно і внутрішні проєкти будуть спрямовані на відновлення – повернення наших людей, адаптацію та подальший професійний розвиток. Зокрема зараз ми запустили великий проєкт допомоги тим співробітникам, чиї домівки були зруйновані внаслідок бойових дій.

Наша компанія зараз бере та продовжить брати участь у проєктах відновлення України, ініційованих на рівні держави

Ми продовжуємо інвестувати в наших людей та виробництво, забезпечуємо виконання всіх наших зобов’язань, попри перешкоди, які виникають у зв’язку з війною. Ми дещо переглянули свої тактичні напрямки діяльності в царині управління персоналом, при цьому стратегічні пріоритети та цінності Nestlé залишаються незмінними у будь-які часи.