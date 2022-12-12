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Категория
Бизнес
Дата публикации

Nestlé инвестирует в новый завод на Волыни почти $40 млн

Nestlé инвестирует в новый завод на Волыни почти $40 млн
Фото: depositphotos

Этот шаг направлен на расширение производства вермишели в Украине.

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Производитель продуктов питания и напитков Nestlé инвестирует 40 млн. швейцарских франков ($39,5 млн) в производство на западе страны, в Смолигове в Волынской области.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Вместе с фабрикой в Торчине, производственная сеть на Волыни станет европейским региональным хабом компании для категории кулинарных продуктов", - говорится в сообщении компании.

Отмечается, что в хабе будет трудоустроено 1500 человек на производстве, которое будет обеспечивать поставки продукции на рынок Украины и другие европейские рынки.

Финансирование будет направлено на расширение производства вермишели в Украине.

Напомним, что компания Nestlé заявила, что прекратила все капитальные инвестиции в Россию после ее вторжения в Украину.