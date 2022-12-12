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Nestlé инвестирует в новый завод на Волыни почти $40 млн
Этот шаг направлен на расширение производства вермишели в Украине.
Производитель продуктов питания и напитков Nestlé инвестирует 40 млн. швейцарских франков ($39,5 млн) в производство на западе страны, в Смолигове в Волынской области.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
"Вместе с фабрикой в Торчине, производственная сеть на Волыни станет европейским региональным хабом компании для категории кулинарных продуктов", - говорится в сообщении компании.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Отмечается, что в хабе будет трудоустроено 1500 человек на производстве, которое будет обеспечивать поставки продукции на рынок Украины и другие европейские рынки.
Финансирование будет направлено на расширение производства вермишели в Украине.
Напомним, что компания Nestlé заявила, что прекратила все капитальные инвестиции в Россию после ее вторжения в Украину.