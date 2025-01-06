Где в Украине самый дорогой кофе: какие цены в регионах

В 2024 году в среднем за чашечку кофе нужно было заплатить 31 грн. Это на 11% дороже, чем в 2023 году. Самая дорогая чашка кофе была в Одесской области, а самая дешевая — в Хмельницкой и Сумской областях.

Об этом сообщает "Опендатабот".

Чашка кофе подорожала на 11% за год

По данным аналитиков, 31 гривна составляет средняя цена чашки эспрессо в Украине в 2024 году. Это на 11% дороже, чем в 2023 году — 28 грн. 33 грн на конец 2024 года.

Где самый дорогой кофе в Украине?

Отмечается, что по состоянию на конец декабря самый дорогой кофе в Украине, как и в 2023 году, пьют в Одесской области: 40 гривен за чашечку. Только за год цена в регионе выросла на 20%. Следует Львовщина — здесь чашка эспрессо стоит 39 грн. Третью строчку заняла Волынская область, где порция эспрессо стоит 37 гривен.

Самый дешевый кофе уже как два года можно выпить в Хмельнитчине и Сумской области: по 28 гривен за чашку.

Больше всего за год — на 29% — возросла цена в Винницкой области: до 31 грн за чашечку. Только в Харьковской области стоимость порции эспрессо осталась без изменений — 34 грн.

Заметим, что цены на кофе растут так же стремительно, как и количество кофеен в крупных городах. Детальнее о том, почему цена на кофе бьет рекорды и чего ждать в будущем, читайте в материале Delo.ua.