Себестоимость агропродукции в Украине может вырасти до 20% из-за топливного кризиса

Мировой топливный кризис может повысить себестоимость украинской агропродукции на 5–10%, а при отрицательном сценарии — до 20%. Больше всего на расходы аграриев влияют цены на дизель и газ.

Как сообщает Delo.ua , об этом пишет "Укринформ".

Такой прогноз озвучил генеральный директор ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Олег Хоменко в ходе дискуссии о влиянии топливного кризиса на экономику.

По его словам, агросектор является одним из наиболее энергоемких: практически все полевые работы зависят от дизельного горючего, в то время как природный газ используется для сушки зерна и является ключевым компонентом в производстве удобрений. В структуре их себестоимости доля газа может достигать 90%.

На этом фоне даже умеренный рост цен на энергоресурсы оказывает непосредственное влияние на расходы фермеров. При базовом сценарии себестоимость агропродукции может вырасти на 5–10%, тогда как при отрицательном — до 20%.

Напомним, рост расходов аграриев уже усиливается из-за глобальных перебоев на рынке удобрений. В частности, после остановки движения через Ормузский пролив цены на азотные удобрения резко возросли: только за короткий период карбамид подорожал более чем на 50% в годовом измерении, что создает риски для производства продовольствия.

Кроме того, подорожание горючего уже начинает влиять на конечные цены. Во второй половине года продукты питания в Украине могут вырасти в цене еще на 8–10%, поскольку затраты на энергоресурсы закладываются в себестоимость агропродукции.