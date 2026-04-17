Льготное погашение кредитов: закрываемые заемщики банков вернули 55 млн грн

гривны
За три месяца 2026 года заемщики вернули 55,2 млн. грн. / Depositphotos

В первые три месяца 2026 года клиенты банков, находящиеся в управлении Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), направили 55,2 млн грн на погашение долгов через механизмы реструктуризации.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ФГВФЛ .

Общий показатель поступлений от ликвидируемых заемщиков учреждений с начала 2022 года достиг отметки 1491,7 млн грн.

В частности, в марте активизировался процесс урегулирования задолженности в АО "РВС БАНК", где рассмотрено обращение по семи кредитным договорам на сумму 44,7 млн грн и уже подписаны первые соглашения.

По словам директора департамента ликвидации банков ФГВФЛ Татьяны Старцевой, представители бизнеса все чаще выбирают диалог вместо длительных судебных процессов.

Такой подход позволяет предпринимателям сохранять деловую репутацию и обеспечивать прогнозируемость финансового планирования.

Льготные условия погашения кредитов

Для граждан, имеющих кредиты в ликвидируемых банках, действие упрощенных условий погашения продлено до 31 августа 2026 года.

Для физических лиц действуют упрощенные условия до 31 августа 2026 года:

  • символическая ставка – 0,001% годовых;
  • минимальные ежемесячные платежи;
  • возможность закрыть кредит на выгодных условиях

Для бизнеса (юрлиц и ФЛП):

  • первый взнос – от 5%;
  • гибкие сроки погашения;
  • ставка зависит от срока (от 0,1% до 5%).

Полное закрытие обязательств должно состояться не позднее чем за шесть месяцев до завершения процедуры ликвидации банка. Остатки долгов по кредитам, которые были реструктуризированы, выставляются Фондом на продажу в последнюю очередь.

Напомним, по состоянию на февраль 2026 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц выплатил ликвидируемым вкладчикам банков 1,8 млн грн гарантированного возмещения.

Автор:
Татьяна Бессараб