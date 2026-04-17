Пільгове погашення кредитів: позичальники банків, що закриваються, повернули 55 млн грн

Протягом перших трьох місяців 2026 року клієнти банків, що перебувають в управлінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), спрямували 55,2 млн грн на погашення боргів через механізми реструктуризації.

Загальний показник надходжень від позичальників установ, що ліквідуються, з початку 2022 року сягнув позначки 1491,7 млн грн.

Зокрема, у березні активізувався процес врегулювання заборгованості в АТ "РВС БАНК", де розглянуто звернення щодо семи кредитних договорів на суму 44,7 млн грн та вже підписано перші угоди.

За словами директорки департаменту ліквідації банків ФГВФО Тетяни Старцевої, представники бізнесу дедалі частіше обирають діалог замість тривалих судових процесів.

Такий підхід дозволяє підприємцям зберігати ділову репутацію та забезпечувати прогнозованість фінансового планування.

Пільгові умови погашення кредитів

Для громадян, які мають кредити в банках, що ліквідуються, дію спрощених умов погашення продовжено до 31 серпня 2026 року.

Для фізичних осіб діють спрощені умови до 31 серпня 2026:

символічна ставка — 0,001% річних;

мінімальні щомісячні платежі;

можливість закрити кредит на вигідних умовах.

Для бізнесу (юросіб і ФОП):

перший внесок — від 5%;

гнучкі строки погашення;

ставка залежить від терміну (від 0,1% до 5%).

Повне закриття зобов'язань має відбутися не пізніше ніж за шість місяців до завершення процедури ліквідації банку. Залишки боргів за кредитами, які були реструктуризовані, виставляються Фондом на продаж в останню чергу.

Нагадаємо, станом на лютий 2026 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виплатив вкладникам банків, що ліквідуються, 1,8 млн грн гарантованого відшкодування.