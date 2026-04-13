Фонд гарантування виручив 1 млрд грн від реалізації активів ліквідованих банків

Протягом першого кварталу 2026 року у системі Прозорро.Продажі було успішно проведено 33 аукціони з реалізації активів банків, що перебувають у стадії ліквідації. Загальна сума успішних торгів сягнула 1 003,7 млн грн. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ФГВФО.

Основну частину надходжень — понад 963 млн грн — забезпечив продаж прав вимоги за кредитними договорами. Решту суми було отримано від реалізації нерухомості (27,7 млн грн), автотранспорту (4,9 млн грн), а також дебіторської заборгованості та основних засобів.

 Статистика успішних аукціонів за перший квартал 2026 року:

  • найбільша сума - 961,6 млн грн - результат продажу активів ПАТ "Промінвестбанк"; 
  • 29,6 млн грн - продаж активів АТ "Комінвестбанк"; 
  • 3,0 млн грн - продаж активів ПАТ "КСГ"; 
  • 2,5 млн грн - продаж активів АТ "МР Банк"; 
  • 2,2 млн грн - продаж активів АТ "Мегабанк".

Станом на 13 квітня отримано оплату за 29 лотів на суму 921,9 млн грн. Кошти ще за 4 лоти на суму 81,9 млн грн очікуються.

Нагадаємо, станом на лютий 2026 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виплатив вкладникам банків, що ліквідуються, 1,8 млн грн гарантованого відшкодування.

Автор:
Тетяна Бесараб