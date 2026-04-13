Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,46

--0,01

EUR

50,91

+0,11

Наличный курс:

USD

43,65

43,46

EUR

51,15

50,90

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Фонд гарантирования выручил 1 млрд грн от реализации активов ликвидированных банков

ФГВФЛ
Фото finpost

В первом квартале 2026 года в системе Прозорро.Продажи было успешно проведено 33 аукциона по реализации активов банков, находящихся в стадии ликвидации. Общая сумма успешных торгов составила 1 003,7 млн. грн.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ФГВФЛ .

Основная часть поступлений — более 963 млн грн — обеспечила продажу прав требования по кредитным договорам.

Остальные суммы были получены от реализации недвижимости (27,7 млн грн), автотранспорта (4,9 млн грн), а также дебиторской задолженности и основных средств.

Статистика успешных аукционов за первый квартал 2026 года:

  • наибольшая сумма – 961,6 млн грн – результат продажи активов ПАО "Проминвестбанк";
  • 29,6 млн грн – продажа активов АО "Коминвестбанк";
  • 3,0 млн грн – продажа активов ПАО "КСГ";
  • 2,5 млн грн – продажа активов АО "МР Банк";
  • 2,2 млн грн – продажа активов АО "Мегабанк".

По состоянию на 13 апреля получена оплата за 29 лотов на сумму 921,9 млн. грн. Средства еще за 4 лота на сумму 81,9 млн грн ожидаются.

Напомним, по состоянию на февраль 2026 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц выплатил ликвидируемым вкладчикам банков 1,8 млн грн гарантированного возмещения.

Автор:
Татьяна Бессараб