Фонд гарантирования выручил 1 млрд грн от реализации активов ликвидированных банков
В первом квартале 2026 года в системе Прозорро.Продажи было успешно проведено 33 аукциона по реализации активов банков, находящихся в стадии ликвидации. Общая сумма успешных торгов составила 1 003,7 млн. грн.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ФГВФЛ .
Основная часть поступлений — более 963 млн грн — обеспечила продажу прав требования по кредитным договорам.
Остальные суммы были получены от реализации недвижимости (27,7 млн грн), автотранспорта (4,9 млн грн), а также дебиторской задолженности и основных средств.
Статистика успешных аукционов за первый квартал 2026 года:
- наибольшая сумма – 961,6 млн грн – результат продажи активов ПАО "Проминвестбанк";
- 29,6 млн грн – продажа активов АО "Коминвестбанк";
- 3,0 млн грн – продажа активов ПАО "КСГ";
- 2,5 млн грн – продажа активов АО "МР Банк";
- 2,2 млн грн – продажа активов АО "Мегабанк".
По состоянию на 13 апреля получена оплата за 29 лотов на сумму 921,9 млн. грн. Средства еще за 4 лота на сумму 81,9 млн грн ожидаются.
Напомним, по состоянию на февраль 2026 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц выплатил ликвидируемым вкладчикам банков 1,8 млн грн гарантированного возмещения.