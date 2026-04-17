Из-за вражеских обстрелов Киевский картонно-бумажный комбинат сократил выпуск бумаги и картона втрое

Из-за вражеских атак Киевский картонно-бумажный комбинат (ККБК) в марте снизил выпуск бумаги и картона втрое, а производство гофротары упало на 35%.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Интерфакс-Украина".

По данным ассоциации "Укрбумага", производство тары из гофрокартона сократилось на 34,8% по сравнению с прошлым годом и составило 12,6 млн кв. м. Общие показатели комбината за первый квартал отражают следующую динамику:

выпуск бумаги-основы для санитарно-гигиенических изделий уменьшился на 36,8% (7,7 тыс. тонн);

изготовление картона сократилось на 25% (27,9 тыс. тонн);

производство картонных ящиков снизилось на 11,7% (47,4 млн. кв. м);

выпуск туалетной бумаги упал на 4,5% (62,5 млн. рулонов).

Из-за падения объемов в марте финансовые результаты за первый квартал снизились на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, составив 1 млрд 894 млн грн. Хотя по итогам первых двух месяцев текущего года наблюдался рост на 3,9%.

Причиной таких перемен стали массированные атаки. Первый обстрел 14 марта привел к разрушению промышленных и административных сооружений, мощностей и коммуникаций. Владелец предприятия Хайнц Циннер выделил средства на восстановление. Второй раз комбинат подвергся атаке произошедших враждебных БпЛА 3 апреля. Производственный процесс на предприятии был временно приостановлен для проведения восстановительных работ и обеспечения безопасности сотрудников.

О комбинате

ЧАО "Киевский картонно-бумажный комбинат" - группа компаний, осуществляющая полный цикл переработки вторсырья и выпуска готовой продукции. Одно из самых крупных представительств целлюлозно-бумажного бизнеса в Европе.

Предприятие осуществляет следующие виды деятельности:

картонное производство – выпуск упаковочного и тарного картона объемом 240 тыс. тонн в год;

бумажное производство – изготовление бумаги-основы и гигиенических изделий мощностью 70 тыс. тонн в год;

завод гофротары – производство упаковки объемом 355 млн кв. м в год;

заготовка сырья – сбор макулатуры для последующей переработки.

Основным предприятием группы является Киевский картонно-бумажный комбинат. К сети заготовительных подразделений относятся: ООО "Вторресурсы ККПК", ООО "Вторресурсы Запад", ООО "Вторресурсы Восток", ООО "Днепровторма", ООО "ОВЗП Херсонвторресурсы".

Деятельность компании интегрирована в европейский рынок упаковочных материалов и основывается на использовании оборудования ведущих фирм Европы.