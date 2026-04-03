Последствия атаки враждебных БпЛА: Киевский картонно-бумажный комбинат временно приостановил работу

Киевский картонно-бумажный комбинат получил повреждения в результате атаки враждебных БпЛА/Фото: facebook.com/KyivCPM

Сегодня, 3 апреля 2026 года, Киевский картонно-бумажный комбинат получил повреждения в результате атаки вражеских БпЛА. В настоящее время производственный процесс на предприятии временно приостановлен для проведения восстановительных работ и обеспечения безопасности сотрудников.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Действия руководства

Приоритетом компании остается безопасность персонала. Руководство комбината и технические службы проводят мониторинг ситуации определения сроков восстановления полноценной работы.

"Наш комбинат является предприятием, которое производит исключительно товары общего потребления для мирного населения и никак не связано с военной инфраструктурой, объектами оборонного комплекса или военными заказами", - отмечают в компании.

Вынужденная пауза в работе мощностей создает риски для бесперебойного снабжения средств гигиены в украинские торговые сети. Предприятие планирует вернуться к производству по завершении всех необходимых мер по безопасности и ликвидации последствий удара.

Отметим, это не первый удар врага по предприятию: 14 марта 2026 года Киевский картонно-бумажный комбинат подвергся масштабной ракетной атаке, в результате которой были повреждены промышленные и административные здания, производственные мощности и инженерные коммуникации.

Специализация предприятия

Киевский УПК специализируется на производстве товаров гражданского назначения. Предприятие не выполняет военные заказы и не является частью оборонного комплекса. По словам прессслужбы, временное прекращение работы влияет на выпуск таких изделий: туалетной бумаги "Обухов 65", санитарно-гигиенической линейки "Чудо", гофроупаковки для различных отраслей промышленности и других бумажных изделий ассортимента.

О комбинате

ЧАО "Киевский картонно-бумажный комбинат" - группа компаний, осуществляющая полный цикл переработки вторсырья и выпуска готовой продукции. Одно из самых крупных представительств целлюлозно-бумажного бизнеса в Европе.

Предприятие осуществляет следующие виды деятельности:

  • картонное производство – выпуск упаковочного и тарного картона объемом 240 тыс. тонн в год;
  • бумажное производство – изготовление бумаги-основы и гигиенических изделий мощностью 70 тыс. тонн в год;
  • завод гофротары – производство упаковки объемом 355 млн кв. м в год;
  • заготовка сырья – сбор макулатуры для последующей переработки.

Основным предприятием группы является Киевский картонно-бумажный комбинат. К сети заготовительных подразделений относятся: ООО "Вторресурсы ККПК", ООО "Вторресурсы Запад", ООО "Вторресурсы Восток", ООО "Днепровторма", ООО "ОВЗП Херсонвторресурсы".

Деятельность компании интегрирована в европейский рынок упаковочных материалов и основывается на использовании оборудования ведущих фирм Европы.

Напомним, в результате длительной российской атаки 3 апреля повреждено здание Шосткинской ГНИ Главного управления Государственной налоговой службы в Сумской области.

Автор:
Татьяна Ковальчук