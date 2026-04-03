- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Последствия атаки враждебных БпЛА: Киевский картонно-бумажный комбинат временно приостановил работу
Сегодня, 3 апреля 2026 года, Киевский картонно-бумажный комбинат получил повреждения в результате атаки вражеских БпЛА. В настоящее время производственный процесс на предприятии временно приостановлен для проведения восстановительных работ и обеспечения безопасности сотрудников.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба предприятия.
Действия руководства
Приоритетом компании остается безопасность персонала. Руководство комбината и технические службы проводят мониторинг ситуации определения сроков восстановления полноценной работы.
"Наш комбинат является предприятием, которое производит исключительно товары общего потребления для мирного населения и никак не связано с военной инфраструктурой, объектами оборонного комплекса или военными заказами", - отмечают в компании.
Вынужденная пауза в работе мощностей создает риски для бесперебойного снабжения средств гигиены в украинские торговые сети. Предприятие планирует вернуться к производству по завершении всех необходимых мер по безопасности и ликвидации последствий удара.
Отметим, это не первый удар врага по предприятию: 14 марта 2026 года Киевский картонно-бумажный комбинат подвергся масштабной ракетной атаке, в результате которой были повреждены промышленные и административные здания, производственные мощности и инженерные коммуникации.
Специализация предприятия
Киевский УПК специализируется на производстве товаров гражданского назначения. Предприятие не выполняет военные заказы и не является частью оборонного комплекса. По словам прессслужбы, временное прекращение работы влияет на выпуск таких изделий: туалетной бумаги "Обухов 65", санитарно-гигиенической линейки "Чудо", гофроупаковки для различных отраслей промышленности и других бумажных изделий ассортимента.
О комбинате
ЧАО "Киевский картонно-бумажный комбинат" - группа компаний, осуществляющая полный цикл переработки вторсырья и выпуска готовой продукции. Одно из самых крупных представительств целлюлозно-бумажного бизнеса в Европе.
Предприятие осуществляет следующие виды деятельности:
- картонное производство – выпуск упаковочного и тарного картона объемом 240 тыс. тонн в год;
- бумажное производство – изготовление бумаги-основы и гигиенических изделий мощностью 70 тыс. тонн в год;
- завод гофротары – производство упаковки объемом 355 млн кв. м в год;
- заготовка сырья – сбор макулатуры для последующей переработки.
Основным предприятием группы является Киевский картонно-бумажный комбинат. К сети заготовительных подразделений относятся: ООО "Вторресурсы ККПК", ООО "Вторресурсы Запад", ООО "Вторресурсы Восток", ООО "Днепровторма", ООО "ОВЗП Херсонвторресурсы".
Деятельность компании интегрирована в европейский рынок упаковочных материалов и основывается на использовании оборудования ведущих фирм Европы.
Напомним, в результате длительной российской атаки 3 апреля повреждено здание Шосткинской ГНИ Главного управления Государственной налоговой службы в Сумской области.