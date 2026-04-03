Наслідки атаки ворожих БпЛА: Київський картонно-паперовий комбінат тимчасово призупинив роботу

Сьогодні, 3 квітня 2026 року, Київський картонно-паперовий комбінат зазнав пошкоджень унаслідок атаки ворожих БпЛА. Наразі виробничий процес на підприємстві тимчасово призупинено для проведення відновлювальних робіт та гарантування безпеки співробітників.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба підприємства.

Дії керівництва

Пріоритетом компанії залишається безпека персоналу. Керівництво комбінату та технічні служби проводять моніторинг ситуації для визначення термінів відновлення повноцінної роботи.

"Наш комбінат є підприємством, яке виробляє виключно товари загального вжитку для мирного населення та жодним чином не пов’язане із військовою інфраструктурою, об’єктами оборонного комплексу чи військовими замовленнями", — зазначають у компанії.

Вимушена пауза у роботі потужностей створює ризики для безперебійного постачання засобів гігієни в українські торговельні мережі. Підприємство планує повернутися до виробництва після завершення всіх необхідних заходів із безпеки та ліквідації наслідків удару.

Зауважимо, це не перший удар ворога по підприємству: 14 березня 2026 року Київський картонно-паперовий комбінат зазнав масштабної ракетної атаки, в результаті якої було пошкоджено промислові і адміністративні будівлі, виробничі потужності та інженерні комунікації.

Спеціалізація підприємства

Київський КПК спеціалізується на виготовленні товарів цивільного призначення. Підприємство не виконує військові замовлення та не є частиною оборонного комплексу. За словами пресслужби, тимчасове припинення роботи впливає на випуск таких виробів: туалетного паперу "Обухів 65", санітарно-гігієнічної лінійки "Диво", гофроупаковки для різних галузей промисловості та інших паперових виробів асортименту.

Про комбінат

ПрАТ "Київський картонно-паперовий комбінат" — група компаній, що здійснює повний цикл переробки вторинної сировини та випуску готової продукції. Одне з найбільших представництв целюлозно-паперового бізнесу в Європі.

Підприємство провадить наступні види діяльності:

картонне виробництво — випуск пакувального та тарного картону обсягом 240 тис. тонн на рік;

паперове виробництво — виготовлення паперу-основи та гігієнічних виробів потужністю 70 тис. тонн на рік;

завод гофротари — виробництво упаковки обсягом 355 млн кв. м на рік;

заготівля сировини — збір макулатури для подальшої переробки.

Основним підприємством групи є Київський картонно-паперовий комбінат. До мережі заготівельних підрозділів належать: ТОВ "Вторресурси ККПК", ТОВ "Вторресурси Захід", ТОВ "Вторресурси Схід", ТОВ "Дніпровторма", ТОВ "ОВЗП Херсонвторресурси".

Діяльність компанії інтегрована у європейський ринок пакувальних матеріалів та базується на використанні обладнання провідних фірм Європи.

Нагадаємо, внаслідок тривалої російської атаки 3 квітня пошкоджено будівлю Шосткинської ДПІ Головного управління Державної податкової служби у Сумській області.