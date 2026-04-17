Через ворожі обстріли Київський картонно-паперовий комбінат скоротив випуск паперу і картону втричі

Через ворожі атаки Київський картонно-паперовий комбінат у березні знизив випуск паперу та картону втричі, а виробництво гофротари впало на 35%.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Інтерфакс-Україна".

За даними асоціації "УкрПапір", виробництво тари з гофрокартону скоротилося на 34,8% порівняно з минулим роком і склало 12,6 млн кв. м. Загальні показники комбінату за перший квартал відображають наступну динаміку:

випуск паперу-основи для санітарно-гігієнічних виробів зменшився на 36,8% (7,7 тис. тонн);

виготовлення картону скоротилося на 25% (27,9 тис. тонн);

виробництво картонних ящиків знизилося на 11,7% (47,4 млн кв. м);

випуск туалетного паперу впав на 4,5% (62,5 млн рулонів).

Через падіння обсягів у березні, фінансові результати за перший квартал знизилися на 5,1% порівняно з аналогічним періодом 2025 року, склавши 1 млрд 894 млн грн. Хоча за підсумками перших двох місяців року спостерігалося зростання на 3,9%.

Причиною таких змін стали масовані атаки. Перший обстріл 14 березня призвів до руйнування промислових та адміністративних споруд, потужностей та комунікацій. Власник підприємства Хайнц Ціннер виділив кошти на відновлення. Вдруге комбінат зазнав атаки стався ворожих БпЛА 3 квітня. Виробничий процес на підприємстві був тимчасово призупинено для проведення відновлювальних робіт та гарантування безпеки співробітників.

Про комбінат

ПрАТ "Київський картонно-паперовий комбінат" — група компаній, що здійснює повний цикл переробки вторинної сировини та випуску готової продукції. Одне з найбільших представництв целюлозно-паперового бізнесу в Європі.

Підприємство провадить наступні види діяльності:

картонне виробництво — випуск пакувального та тарного картону обсягом 240 тис. тонн на рік;

паперове виробництво — виготовлення паперу-основи та гігієнічних виробів потужністю 70 тис. тонн на рік;

завод гофротари — виробництво упаковки обсягом 355 млн кв. м на рік;

заготівля сировини — збір макулатури для подальшої переробки.

Основним підприємством групи є Київський картонно-паперовий комбінат. До мережі заготівельних підрозділів належать: ТОВ "Вторресурси ККПК", ТОВ "Вторресурси Захід", ТОВ "Вторресурси Схід", ТОВ "Дніпровторма", ТОВ "ОВЗП Херсонвторресурси".

Діяльність компанії інтегрована у європейський ринок пакувальних матеріалів та базується на використанні обладнання провідних фірм Європи.