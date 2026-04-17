Гетманцев розкритикував БЕБ за провал детінізації: бюджет недоотримав значні суми

Гетманцев розкритикував БЕБ за провал детінізації / Delo.ua

Процес детінізації української економіки суттєво загальмував, що призвело до недовиконання податкових надходжень у 2025 році на 2,6% від плану. Попри оновлення керівництва, Бюро економічної безпеки не демонструє ефективних результатів у боротьбі з масштабними схемами.

Про це в інтерв’ю Delo.ua розповів голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. За його словами, безпорадність правоохоронців завдає державі не меншої шкоди, ніж пряма корупція.

Сектори в "тіні" та втрати бюджету

Гетманцев зазначив, що держава досі не може забезпечити бізнесу рівні умови через функціонування тіньових ринків у багатьох сферах. Зокрема, йдеться про ринок електроніки, ресторанний бізнес, продаж авто та ринок підакцизних товарів.

Ключові проблеми детінізації:

  • Гральний бізнес: через відсутність державної системи онлайн-моніторингу бюджет втрачає 20 млрд грн на рік. Гетманцев покладає відповідальність за цей зрив на Мінцифри та держагентство "ПлейСіті".
  • Тютюновий та алкогольний ринки: впровадження електронного акцизу продовжує блокуватися, на що постійно скаржиться легальний бізнес.
  • Податкові надходження: якщо у 2024 році детінізація принесла додаткові $2,5 млрд, то у 2025-му зафіксовано недовиконання плану на 33 млн грн.

Претензії до Бюро економічної безпеки

На думку очільника профільного комітету, БЕБ на дев'ятому місяці роботи нової команди залишається "засміченим" і професійно неспроможним. Гетманцев наголосив на відсутності реальних змін у територіальних управліннях та неефективності точкових реалізацій.

"У керівництва БЕБ є нестримний реформаторський зуд, але немає конкретної роботи з ганчіркою, аби вимести бруд з кімнати, навести порядок", — підкреслив нардеп.

Він додав, що зараз перед керівництвом Бюро стоїть вибір: або почати демонструвати конкретні результати у боротьбі зі схемами, або піти з посад. Протидія "клановій системі" у фінансовому секторі залишається головним викликом для реформи.

Нагадаємо, через гігантський обсяг тіньового обігу Україна втрачає до $7 млрд на нелегальному ринку кави. За оцінками, кожна друга чашка кави в країні реалізується поза межами офіційного обліку, що позбавляє бюджет мільярдних надходжень.

Автор:
Руслан Кисляк , Максим Кольц