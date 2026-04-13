Україна втрачає до $7 млрд через нелегальний ринок кави

Тіньовий ринок кави в Україні становить близько 50% від загального обсягу споживання, що, за оцінками, призводить до щорічних втрат державного бюджету на рівні майже $7 млрд податкових надходжень.

Як інформує Delo.ua, про це заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, пише "Інтерфакс-Україна".

За його словами, середнє споживання кави в Україні становить близько 3,5 кг на одну особу, що формує загальний річний обсяг ринку на рівні 85–105 тис. тонн. Водночас офіційний імпорт становить лише близько 49 тис. тонн, що, на думку депутата, свідчить про суттєву частку тіньового сегмента.

Гетманцев стверджує, що частина продукції потрапляє на ринок через заниження митної вартості або під виглядом гуманітарної допомоги, після чого реалізується в роздрібних мережах.

Він також зазначив, що значна частина необлікованого кавового зерна потрапляє до підпільних виробництв, де обсмажується та пакується під виглядом продукції відомих брендів.

Окремо депутат наголосив на ризиках фальсифікації продукції, коли дешевша сировина або товар із залишковим терміном придатності закуповується в Європі, а після обробки в Україні реалізується як продукція преміумсегмента.

Як приклад він навів діяльність окремих компаній, які, за його словами, можуть мати ознаки недоплати податків і використання схем дроблення бізнесу через ФОП.

Гетманцев закликав правоохоронні органи, зокрема Бюро економічної безпеки, активізувати роботу щодо виявлення та припинення тіньових схем на ринку, підкресливши, що значна частина порушень може бути встановлена на основі відкритих даних.

За оцінками Гетманцева, у 2023 році з тіні вивели близько $1,5 млрд, у 2024-му — $2,5 млрд, а на 2025 рік прогнозували $4 млрд. Загалом же обсяг економіки, яка ухиляється від оподаткування, перевищує 1 трлн грн.