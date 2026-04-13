Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,46

--0,01

EUR

50,91

+0,11

Наличный курс:

USD

43,65

43,46

EUR

51,15

50,90

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украина теряет до $7 млрд из-за нелегального рынка кофе

кофе
Украина теряет до $7 млрд из-за нелегального рынка кофе

Теневой рынок кофе в Украине составляет около 50% от общего объема потребления, что, по оценкам, приводит к ежегодным потерям государственного бюджета на уровне почти $7 млрд налоговых поступлений.

Как информирует Delo.ua, об этом заявил глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев, пишет "Интерфакс-Украина".

По его словам, среднее потребление кофе в Украине составляет около 3,5 кг на одного человека, что формирует общий годовой объем рынка на уровне 85-105 тыс. тонн. В то же время, официальный импорт составляет лишь около 49 тыс. тонн, что, по мнению депутата, свидетельствует о существенной доле теневого сегмента.

Гетманцев утверждает, что часть продукции попадает на рынок из-за занижения таможенной стоимости или под видом гуманитарной помощи, после чего реализуется в розничных сетях.

Он также отметил, что значительная часть неучтенного кофейного зерна попадает в подпольные производства, где обжаривается и упаковывается под видом продукции известных брендов.

Отдельно депутат отметил риски фальсификации продукции, когда более дешевое сырье или товар с остаточным сроком годности закупается в Европе, а после обработки в Украине реализуется как продукция премиумсегмента.

В качестве примера он привел деятельность отдельных компаний, которые, по его словам, могут иметь признаки недоимки налогов и использования схем дробления бизнеса через ФЛП.

Гетманцев призвал правоохранительные органы, в частности Бюро экономической безопасности, активизировать работу по выявлению и прекращению теневых схем на рынке, подчеркнув, что значительная часть нарушений может быть установлена на основе открытых данных.

По оценкам Гетманцева, в 2023 году из тени вывели около $1,5 млрд, в 2024-м — $2,5 млрд, а на 2025 год прогнозировали $4 млрд. В целом же объем уклоняющейся от налогообложения экономики превышает 1 трлн грн.

Автор:
Татьяна Гойденко