Гетманцев подверг критике БЭБ за провал детенизации: бюджет недополучил значительные суммы

Процесс детенизации украинской экономики существенно затормозил, что привело к недовыполнению налоговых поступлений в 2025 г. на 2,6% от плана. Несмотря на обновление руководства, Бюро экономической безопасности не демонстрирует эффективные результаты в борьбе с масштабными схемами.

Об этом в интервью Delo.ua рассказал председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев. По его словам, беспомощность правоохранителей наносит государству не меньший вред, чем прямая коррупция.

Секторы в "тени" и потери бюджета

Гетманцев отметил, что государство до сих пор не может обеспечить бизнесу равные условия из-за функционирования теневых рынков во многих областях. В частности, речь идет о рынке электроники, ресторанном бизнесе, продаже авто и рынке подакцизных товаров.

Ключевые проблемы детенизации:

Игорный бизнес: из-за отсутствия государственной системы онлайн-мониторинга бюджет теряет 20 млрд грн в год. Гетманцев возлагает ответственность за этот срыв на Минцифры и госагентство "ПлейСити".

Табачный и алкогольный рынки: использование электронного акциза продолжает блокироваться, на что постоянно жалуется легальный бизнес.

Налоговые поступления: если в 2024 году детенизация принесла дополнительные $2,5 млрд, то в 2025 зафиксировано недовыполнение плана на 33 млн грн.

Претензии к Бюро экономической безопасности

По мнению главы профильного комитета, БЭБ на девятом месяце работы новой команды остается "засоренным" и профессионально несостоятельным. Гетманцев отметил отсутствие реальных изменений в территориальных управлениях и неэффективности точечных реализаций.

"У руководства БЭБ есть безудержный реформаторский зуд, но нет конкретной работы с тряпкой, чтобы извлечь грязь из комнаты, навести порядок", — подчеркнул нардеп.

Он добавил, что сейчас перед руководством Бюро стоит выбор: либо начать демонстрировать конкретные результаты в борьбе со схемами, либо уйти с должностей. Противодействие "клановой системе" в финансовом секторе остается главным вызовом для реформы.

