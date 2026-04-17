После смерти владельца OnlyFans продает долю бизнеса за $3 млрд

OnlyFans готовится продать миноритарную долю / Depositphotos

Платформа OnlyFans после смерти ее владельца Леонида Радвинского готовится продать миноритарную долю (около 20%) инвестфонду Architect Capital с оценкой бизнеса более трех миллиардов долларов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Financial Times.

Детали сделки

По словам источников издания, OnlyFans ведет активные переговоры по продаже доли менее 20 процентов фонда Architect Capital из Сан-Франциско.

OnlyFans планирует сотрудничать с Architect над разработкой финансовых сервисов для авторов контента, часто имеющих ограниченный доступ к традиционным банковским услугам.

Ожидается, что сделка будет заключена уже в мае. В результате продажи монетарной доли контроль над OnlyFans останется за семейным трастом, владеющим акциями Радвинского. Трастом руководит вдова Радвинского, Кэти, которая занимается процессом продаж с момента болезни и смерти мужчины.

Один из источников, близких к переговорам, заявил, что соглашение обеспечит большую стабильность бизнеса, который продолжает оставаться очень прибыльным. Только в прошлом году OnlyFans выплатила рекордные 701 миллион долларов дивидендов.

Компания оценивалась более чем в 5 миллиардов долларов, когда рассматривала возможность продажи контрольного пакета акций, но решение продать лишь небольшую часть бизнеса без контрольного пакета снизило стоимость этой доли.

Смерть владельца

Напомним, владелец платформы порнографического контента OnlyFans Леонид Радвинский, украинец по происхождению, умер от рака в возрасте 43 лет .

В 2018 году он купил контрольный пакет платформы OnlyFans, которая с 2021 года принесла ему около 1,8 миллиарда долларов дивидендов.

В последние месяцы Радвинский вел переговоры о продаже 60% доли в OnlyFans, оценивая компанию примерно в 5,5 миллиарда долларов. По состоянию на февраль переговоры, по данным Bloomberg, находились на ранней стадии.

Автор:
Светлана Манько