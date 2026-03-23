Умер владелец OnlyFans Леонид Радвинский

Владелец платформы порнографического контента OnlyFans Леонид Радвинский, украинец по происхождению, умер от рака в возрасте 43 лет.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

"Мы с глубокой грустью сообщаем о смерти Лео Радвинского. Лео мирно умер после длительной борьбы с раком. Его семья просила о конфиденциальности в это тяжелое время", - говорится в заявлении самой компании.

Радвинский – уроженец Одессы, в США он переехал в детстве с семьей.

В 2002 году он окончил Северо-Западный университет и Иллинойсе по специальности "Экономика".

В 2018 году он купил контрольный пакет платформы OnlyFans, которая с 2021 года принесла ему около 1,8 миллиарда долларов дивидендов.

В 2025 году Радвинский занял 50-е место в перечне самых богатых иммигрантов в США по версии издания Forbes. Его состояние тогда оценили в 3,8 млрд долларов.

Кроме OnlyFans, Радвинский управляет фондом венчурного капитала Leo во Флориде. В 2022 году он пожертвовал 5 миллионов долларов в помощь Украине, а также благотворительной организации, занимающейся борьбой с раком, организации защиты животных и фонда исследований кожных заболеваний.

В последние месяцы Радвинский вел переговоры о продаже 60% доли в OnlyFans, оценивая компанию примерно в 5,5 миллиарда долларов. По состоянию на февраль переговоры, по данным Bloomberg, находились на ранней стадии.