OnlyFans обошла Apple, Google и Nvidia по уровню дохода на одного сотрудника

Платформа OnlyFans признана мировым лидером по доходу на одного сотрудника, достигнув показателя в $37,6 миллиона. Компания более чем в десять раз обошла такие гиганты, как Nvidia ($3,6 млн), Apple ($2,4 млн) и Alphabet ($1,9 млн).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на рейтинг платформы для инвесторов Barchart, которая предоставляет аналитические инструменты для торговли акциями и криптовалютами.

OnlyFans, чья популярность резко возросла во время пандемии Covid-19, позволяет создателям контента (преимущественно для взрослых) взимать плату с подписчиков за просмотры или подписки. Платформа удерживает 20% от заработка авторов.

На втором месте рейтинга оказалась Nvidia с показателем $3,6 миллиона, а на третьем – Cursor с $3,3 миллиона. Далее следуют Apple с $2,4 миллиона, Meta – $2,2 миллиона, а Alphabet (Google) – $1,9 миллиона на работника. OpenAI и Microsoft, имеющие по $1,1 миллиона, Tesla – $0,8 миллиона, а Amazon завершает список с $0,4 миллиона на одного работника.

Об OnlyFans

Единственным акционером компании является бизнесмен Леонид Радвинский, родившийся в Одессе в 1982 году. Когда он был ребенком, его семья эмигрировала в Чикаго. Сейчас он живет во Флориде.

В 2002 году он окончил Северо-Западный университет и Иллинойсе по специальности "Экономика". Радвинский приобрел контрольный пакет акций OnlyFans в 2018 году у британских основателей сайта Гая и Тима Стокли, основавших его в 2016 году.

Кроме OnlyFans, Радвинский управляет фондом венчурного капитала Leo во Флориде. В 2022 году он пожертвовал 5 миллионов долларов в помощь Украине, а также благотворительной организации, занимающейся борьбой с раком, организации защиты животных и фонда исследований кожных заболеваний.

Напомним, в мае стало известно, что владелец платформы контента для взрослых OnlyFans Радвинский ведет переговоры о продаже компании группе инвесторов около 8 млрд долларов.