OnlyFans обійшла Apple, Google та Nvidia за рівнем доходом на одного співробітника

OnlyFans, смартфон, клавіатура ПК
OnlyFans стала найприбутковішою компанією у світі за рівнем доходу на одного працівника. / Depositphotos

Платформа OnlyFans визнана світовим лідером за доходом на одного співробітника, досягнувши показника $37,6 мільйона. Компанія більш ніж удесятеро обійшла такі гіганти, як Nvidia  ($3,6 млн), Apple ($2,4 млн) та Alphabet ($1,9 млн).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на рейтинг платформи для інвесторів Barchart, яка надає аналітичні інструменти для торгівлі акціями та криптовалютами.

OnlyFans, чия популярність різко зросла під час пандемії Covid-19, дозволяє творцям контенту (переважно для дорослих) стягувати плату з передплатників за перегляди чи підписки. Платформа утримує 20% від заробітку авторів.

На другому місці рейтингу опинилася Nvidia з показником $3,6 мільйона, а на третьому — Cursor із $3,3 мільйона. Далі йдуть Apple із $2,4 мільйона, Meta – $2,2 мільйона, а Alphabet (Google) – $1,9 мільйона на працівника. OpenAI та Microsoft, які мають по $1,1 мільйона, Tesla – $0,8 мільйона, а Amazon завершує список із $0,4 мільйона на одного працівника.

Фото 2 — OnlyFans обійшла Apple, Google та Nvidia за рівнем доходом на одного співробітника

Про OnlyFans

Єдиним акціонером компанії є бізнесмен Леонід Радвінський, який народився в Одесі у 1982 році. Коли він був дитиною, його сім’я емігрувала до Чикаго. Нині він живе у Флориді.

У 2002 році він закінчив Північно-Західний університет і Іллінойсі за спеціальністю "Економіка". Радвінський придбав контрольний пакет акцій OnlyFans у 2018 році у британських засновників сайту Гая та Тіма Стоклі, які заснували його у 2016 році.

Окрім OnlyFans Радвінський управляє фондом венчурного капіталу Leo у Флориді. У 2022 році він пожертвував 5 мільйонів доларів на допомогу Україні, а також благодійній організації, що займається боротьбою з раком, організації захисту тварин та фонду досліджень шкірних захворювань.

Нагадаємо, у травні стало відомо, що власник платформи контенту для дорослих OnlyFans Радвінський веде переговори про продаж компанії групі інвесторів за близько 8 млрд доларів. 

Автор:
Тетяна Ковальчук