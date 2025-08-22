OnlyFans виплатила власнику з українським корінням рекордні дивіденди: скільки отримав Радвінський

Леонід Радвінський, власник популярної платформи для дорослих OnlyFans з українським корінням, отримав $701 мільйон дивідендів. Ця значна виплатавідбулася напередодні можливого продажу платформи з потенційною оцінкою в 8 мільярдів доларів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Bloomberg.

Згідно із фінансовим звітом материнської компанії Fenix International Limited, до якої входить OnlyFans, Радвінський отримав 497 мільйонів доларів у вигляді звичайних дивідендів, а також додаткові 204 мільйони доларів. Загалом з 2021 року українсько-американський підприємець отримав від платформи близько 1,8 мільярда доларів. Крім того, він і раніше отримував значні дивіденди: 472 мільйонів доларів у 2023 році, 338 мільйонів доларів у 2022 році та 284 мільйонів доларів у 2021 році.

OnlyFans, відомий своєю бізнес-моделлю, яка дозволяє авторам монетизувати контент через підписку, різко збільшив свою популярність під час пандемії Covid-19. Компанія стягує 20% комісії з усіх транзакцій. Хоча більшість контенту на платформі має відвертий характер, вона також приваблює авторів у сферах фітнесу, кулінарії та інших.

Згідно з останнім фінансовим звітом, оборот платежів через платформу за рік сягнув $7,2 мільярда, а прибуток до вирахування податків зріс на 4%, досягнувши $684 мільйонів. Кількість акаунтів авторів зросла до 4,6 млн, а кількість фанатів — до 377,5 млн.

Що відомо про власника OnlyFans?

Єдиним акціонером компанії є бізнесмен Леонід Радвінський, який народився в Одесі у 1982 році. Коли він був дитиною, його сім’я емігрувала до Чикаго. Нині він живе у Флориді.

У 2002 році він закінчив Північно-Західний університет і Іллінойсі за спеціальністю "Економіка". Радвінський придбав контрольний пакет акцій OnlyFans у 2018 році у британських засновників сайту Гая та Тіма Стоклі, які заснували його у 2016 році.

Окрім OnlyFans Радвінський управляє фондом венчурного капіталу Leo у Флориді. У 2022 році він пожертвував 5 мільйонів доларів на допомогу Україні, а також благодійній організації, що займається боротьбою з раком, організації захисту тварин та фонду досліджень шкірних захворювань.

Нагадаємо, у травні стало відомо, що власник платформи контенту для дорослих OnlyFans Радвінський веде переговори про продаж компанії групі інвесторів за близько 8 млрд доларів.