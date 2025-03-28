OnlyFans оштрафували на 1,2 млн євро за неправдиву інформацію про перевірку віку

Ofcom, цифровий регулятор Великої Британії, оштрафував платформу контенту для дорослих OnlyFans, на 1 млн фунтів стерлінгів (1,2 млн євро) за ненадання точної відповіді на офіційні запити щодо інформації про заходи щодо обмеження віку на платформі.

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Про це йдеться на сайті регулятора.

У червні 2022 і червні 2023 року Ofcom запросив у Fenix (власника платформи OnlyFans) інформацію про методи перевірки віку користувачів. У OnlyFans пояснили Ofcom, що на платформі діє автоматична перевірка віку (користувачеві має бути мінімум 23 роки). У жовтні 2022 року Ofcom опублікував цю інформацію у своєму звіті про платформи обміну відео.

OnlyFans приховав помилку від Ofcom

Інформація виявилася неправдивою: з 1 листопада 2021 року віковий мінімум для використання OnlyFans було встановлено на 20 років. OnlyFans виявила це 4 січня 2024 року і тільки 16 січня 2025 року попросила Fenix збільшити вік до 23 років, проте всього за кілька днів знову знизила його до 21 року. Про цю помилку Fenix повідомив британського регулятора лише 22 січня 2024 року.

"Наше розслідування дійшло висновку, що Fenix порушив свої обов’язки щодо надання точної та повної інформації Ofcom у відповідь на два офіційні запити. У ході розслідування виникло кілька занепокоєнь, зокрема той факт, що компанії знадобилося понад 16 місяців, щоб виявити, що вона надала Ofcom недостовірну інформацію", - йдеться в заяві регулятора.

У компанії OnlyFans заявили, що будуть тримати роботу платформи за високими стандартами і не стануть вагатися при вирішенні даної ситуації.

Скандал з обшуками БЕБ у моделей OnlyFans

Нагадаємо, минулого року детективи БЕБ через суд отримали доступ до персональних даних українських моделей сервісу з контентом для дорослих OnlyFans, які власники платформи надали на запит Державної податкової служби. Правоохоронці провели обшуки в межах цієї кримінальної справи.

Перед цим Державна податкова служба разом із головою Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетманцевим "радісно відзвітували", що в них є дані про отримані доходи моделями платформи OnlyFans від британської компанії.