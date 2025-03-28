OnlyFans оштрафовали на 1,2 млн евро за ложную информацию о проверке возраста

Ofcom, цифровой регулятор Великобритании, оштрафовал платформу контента для взрослых OnlyFans, на 1 млн фунтов стерлингов (1,2 млн евро) за непредоставление точного ответа на официальные запросы относительно информации о мерах по ограничению возраста на платформе.

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Об этом идет речь на сайте регулятора.

В июне 2022 и июне 2023 года Ofcom запросил у Fenix (владельца платформы OnlyFans) информацию о методах проверки возраста пользователей. В OnlyFans объяснили Ofcom, что на платформе действует автоматическая проверка возраста (пользователю должно быть минимум 23 года). В октябре 2022 года Ofcom опубликовал эту информацию в своем отчете о платформах обмена видео.

OnlyFans скрыл ошибку от Ofcom

Информация оказалась ложной: с 1 ноября 2021 возрастной минимум для использования OnlyFans был установлен на 20 лет. OnlyFans обнаружила это 4 января 2024 и только 16 января 2025 попросила Fenix увеличить возраст до 23 лет, однако всего за несколько дней снова снизила его до 21 года. Об этой ошибке Fenix сообщил британскому регулятору только 22 января 2024 года.

"Наше расследование пришло к выводу, что Fenix нарушил свои обязанности по предоставлению точной и полной информации Ofcom в ответ на два официальных запроса. В ходе расследования возникло несколько беспокойств, в том числе тот факт, что компании понадобилось более 16 месяцев, чтобы обнаружить, что она предоставила Ofcom недостоверную информацию", — говорится в сообщении регулятора.

В компании OnlyFans заявили, что будут держать работу платформы по высоким стандартам и не станут сомневаться при разрешении данной ситуации.

Скандал с обысками БЭБ у моделей OnlyFans

Напомним, в прошлом году детективы БЭБ через суд получили доступ к персональным данным украинских моделей сервиса с контентом для взрослых OnlyFans, которые владельцы платформы предоставили по запросу Государственной налоговой службы. Правоохранители провели обыски в рамках этого уголовного дела.

Перед этим Государственная налоговая служба вместе с главой Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данилом Гетманцевым "радостно отчитались", что у них есть данные о полученных доходах моделями платформы OnlyFans от британской компании.