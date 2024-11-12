Сколько украинцев зарабатывают на OnlyFans: озвучена динамика доходов

В 2020-2022 годах более 5 тысяч украинцев получили около 123 миллиона долларов дохода на платформе OnlyFans, позволяющей делиться эротическим контентом. Об этом сообщил со ссылкой на соответствующие данные Государственной налоговой службы депутат Верховной Рады Ярослав Железняк (фракция "Голос").

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"Налоговая имеет данные, например по OnlyFans, о поступлениях украинцев за 2020-2022 годы. И в теории может спокойно начислять налоги. Для понимания: речь о более чем 5 тысячах человек, которые совокупно за эти годы получили: 2020 год — примерно 8 миллионов долларов, 2021 год – уже более 35 миллионов, 2022 год – почти 80 миллионов долларов доходов. Думаю, тренд по годам ясен", - отметил он.

Нардеп в очередной раз возмутился тем, что украинские граждане не платят налоги с доходов за создание соответствующего контента из-за наличия уголовной ответственности за изготовление, сбыт и распространение порнографической видеопродукции.

"OnlyFans платит сам налоги в Украине уже. Но не "актеры-украинцы". Даже если эти люди и хотели бы заплатить налоги, это невозможно. Это сейчас по факту явка с повинной. Надеюсь, это достаточный аргумент для тех, кто еще почему-то считает что "не ко времени" сейчас убирать эту средневековую норму", — добавил Железняк.

Напомним, что о получении налоговой данных о поступлениях украинцам из OnlyFans сообщил в сентябре председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев, заместителем которого является Железняк. Руководитель комитета, несмотря на уголовную ответственность за подобную деятельность, отмечает, что создатели платного контента все равно должны платить с нее налоги.

Сколько зарабатывает OnlyFans

Сама же компания OnlyFans за предоставление услуг на территории Украины в 2023 году уплатила 1,273 миллиона долларов налогов. Впрочем, общая сумма уплаченного всеми соответствующими компаниями НДС с цифровых услуг составила в прошлом году 2,513 миллиарда гривен.

Общие же доходы британского сервиса в мире, в свою очередь, также являются в сотни раз большими: так, за предыдущий, 2022-й, год они выросли на 16% до 1,1 миллиарда долларов, а прибыль до налогообложения — более чем на 21% до 525 миллионов долларов.

Пользователи OnlyFans потратили на сайте в течение 2022 года более 5,5 миллиарда долларов (сервис получает 20%, авторы – 80%). Количество создателей контента выросло за тот год на 47% до 3,2 миллиона, а количество фанов – на 27% до 238,8 миллиона.

По результатам же 2023 года количество пользователей сервиса выросло еще примерно на 28% до 305 миллионов, а их расходы на подписки – на 20% до 6,6 миллиарда долларов. Соответственно, заработала платформа 1,3 миллиарда, а ее чистая прибыль составила 485 миллионов долларов.

Порно хотят декриминализировать

Напомним, что накануне Железняк и ряд других депутатов внесли в Раду новый законопроект о декриминализации порнографии. По состоянию на 12 ноября текст документа так и не опубликован. Впрочем, известно, что инициатива предусматривает, что уголовная ответственность останется за ряд нарушений в этой сфере, в частности, за распространение детского порно.

В свою очередь, еще в августе 2023 года группа нардепов во главе с Железняком подала другой законопроект (№9623), который также предусматривает декриминализацию порно. Однако парламент так его до сих пор и не рассмотрел. Новый документ главный инициатор назвал более компромиссным, но и более консервативным: соответственно, у него больше шансов быть принятым парламентом.

Отметим, что согласно данным, опубликованным накануне общественной организацией "Офис эффективного регулирования" (BRDO), за 2023 и три квартала 2024 года в Украине было учтено 2223 правонарушений по соответствующей статье 301 Уголовного кодекса, вручено 1997 подозрений, 1859 дел направлено в суд (в частности, 1104 уже в 2024 году, что на 75% больше, чем за аналогичный период предыдущего года). Однако приговоров было вынесено только 148, в том числе лишь 43 в 2024 году.