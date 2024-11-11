В Раду внесли "компромиссный" законопроект о декриминализации порно: за что именно ответственность останется

27 депутатов внесли в Верховную Раду новый законопроект относительно декриминализации порнографии. Документ был зарегистрирован 11 ноября под №12191.

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В свою очередь, как отметил в своем Telegram-канале главный инициатор — Ярослав Железняк ("Голос"), новая версия более консервативна, но и более компромиссна относительно предыдущей.

"После более чем года дискуссии с комитетом и рабочей группой я рад сообщить о достижении компромисса. И хотя у нас были и эмоциональные баталии, рад видеть вторым соавтором главу рабочей группы Владлена Неклюдова и членов правоохранительного комитета в соавторстве", — прокомментировал нардеп.

Железняк уточнил, что речь идет об изменении статьи 301 Уголовного кодекса "так, чтобы взрослых людей за снятые и распространенные видео интимного характера не бросали в тюрьму на три-пять лет".

По его словам, уголовная ответственность останется исключительно за порно без согласия ("порноместь" и контент, созданный с помощью технологий deep fake), экстремальное порно (насилие, зоо- и некрофилия), а также порно с детьми и распространение порно среди детей (за это ответственность предлагается даже усилить).

"Чтобы не было соблазна манипулировать: сутенерство, вовлечение в проституцию и торговля людьми также остаются уголовными преступлениями. Из-за этого даже дискуссию по статье 302 решили перенести на второе чтение", — добавил нардеп.

Он также подчеркнул, что инициативу некорректно называть легализацией порно, поскольку создание подобного контента в настоящее время в Украине облагается налогом (хотя одновременно и является криминализированным).

Напомним, что в августе 2023 года Железняк и еще 24 депутата подали законопроект №9623 об обеспечении свободы от вмешательства в частную жизнь человека, который также предусматривал декриминализацию порно.

Отметим также, что еще в августе 2022 года набрала необходимые 25 тысяч голосов электронная петиция, которой граждане просили президента Владимира Зеленского легализовать порно и эротику в Украине. Глава государства тогда поручил "проработать вопрос согласно компетенции" премьер-министру Денису Шмыгалю.