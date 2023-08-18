В Раде зарегистрировали законопроект о декриминализации порно

В Верховной Раде 18 августа группа народных депутатов зарегистрировала законопроект №9623 о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины по обеспечению свободы от вмешательства в частную жизнь человека. Речь идет о декриминализации порно.

Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Законопроект зарегистрировали без сопроводительных документов, таких как пояснительная записка, текст законопроекта. Их добавят со временем.

"Этот день настал… Вообще план был собрать 18+ подписей)) но такая подпись авторов системой не предусмотрена, так что получилось 25", — прокомментировал один из авторов нардеп Ярослав Железняк.

Легализация порно в Украине: что известно о законопроекте

Законопроектом №9623 предлагают пересмотреть действие статей Уголовного кодекса №301 и № 302. Первая касается ввоза, производства и распространения порнографии, а вторая касается организации "мест разврата".

Над текстом работала рабочая группа, в которую вошли правоохранительный комитет, BRDO и другие общественные организации, госорганы.

Однако уголовную ответственность сохранят исключительно за:

порно без согласия (deep fake);

экстремальное порно (зоо-, некрофилия);

порно с/для несовершеннолетних.

Напомним, еще в 2022 году петиция которой граждане просили президента легализовать порно и эротику в Украине набрала 25 тысяч голосов.

Заметим, что к порнографическому контенту относят видео, транслируемые на сервисе OnlyFans. Автор петиции указывал, что люди, зарабатывающие на этой платформе, также поддерживают ВСУ. Кроме этого, именно этот сервис за первый квартал действия "налога на Google" уплатил в бюджет более $600 тыс.

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