В Раді зареєстрували законопроєкт про декриміналізацію порно

В Верховній Раді 18 серпня група народних депутатів зареєструвала законопроєкт №9623 про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо забезпечення свободи від втручання в приватне життя людини. Йдеться про декриміналізацію порно.

Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Законопроєкт зареєстрували без супровідних документів, таких як пояснювальна записка, текст законопроєкту. Їх додадуть згодом.

"Цей день настав…Взагалі план був зібрати 18+ підписів)) але такий підпис авторів системою не передбачений, тож вийшло 25", — прокоментував один з авторів нардеп Ярослав Железняк.

Легалізація порно в Україні: що відомо про законопроєкт

Законопроєктом №9623 пропонують переглянути дію статей Кримінального кодексу №301 та № 302. Перша стосується ввезення, виробництва та поширення порнографії, а друга стосується організації "місць розпусти".

Над текстом працювала робоча група, до якої увійшли правоохоронний комітет, BRDO та інші громадські організації, держоргани.

Проте кримінальну відповідальність збережуть виключно за:

порно без згоди (deep fake);

екстремальне порно (зоо-, некрофілія);

порно з/для неповнолітніх (тут ще й посилюємо).

Нагадаємо, ще в 2022 році петиція якою громадяни просили президента легалізувати порно та еротику в Україні набрала 25 тисяч голосів.

Зауважимо, що до порнографічного контенту відносять відео, які транслюють на сервісі OnlyFans. Автор петиції вказував, що люди, які заробляють на цій платформі також підтримують ЗСУ. Крім цього, саме цей сервіс за перший квартал дії "податку на Google" сплатив в бюджет більш ніж $600 тис.

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