У материнської компанії Pornhub змінився власник: керівництво інвестора вже цікавилося купівлею раніше

Канадська приватна інвестиційна компанія Ethical Capital Partners придбала MindGeek – власника Pornhub та інших сайтів для дорослих. Про це пише The Verge.

Сума угоди не розголошується. При цьому відомо, що до керівництва ECP входять юристи та колишні інвестори в канабіс.

Як зазначає видання, MindGeek – це масштабний, але проблемний бренд. Компанії володіє одними з найбільш відвідуваних сайтів в Інтернеті, але її критикують за нездатнісь запобігти завантаженню або перегляду незаконних відео, зокрема, які містять сексуальне насильство над дітьми. Це проблеми досягли піку в 2020 році, коли Visa та Mastercard припинили обслуговування Pornhub. Це змусило керівництво порносайту видалити більшість відео та створити обов’язкову систему перевірки віку для акторів.

Пізніше платіжні послуги було відновлено, однак компанії продовжили відмовляти у доступі до рекламного інструменту TrafficJunky. Каліфорнійський суд заявив, що Visa потенційно може бути притягнута до відповідальності за допомогу MindGeek у монетизації дитячого порно.

Судові позови проти сайту тривають, і він може зіткнутися з подальшим тиском, адже американські законодавці хочуть переглянути законодавство, яке дозволяє інтернет-сервісам не нести відповідальність за контент, який публікують користувачі.

Крім того, генеральний директор і головний операційний директор MindGeek Ферас Антун і Девід Тасілло пішли у відставку в середині 2022 року.

Тому журналісти вважають, що все це створює низку проблем, які виходять за рамки базової складності роботи великої вебплатформи у 2023 році.

Однак Ethical Capital Partners заявила, що розглядає інвестиції в MindGeek як в "інтернет-лідера в боротьбі з незаконним онлайн-контентом". У компанії зазначили, що її партнери та радники з правоохоронних, юридичних, регулятивних, громадських та фінансових питань співпрацюватимуть із MindGeek, щоб платформи були передовими, зокрема, в плані інновацій й довіри та безпеки в Інтернеті.

Купівля MindGeek цікава й з іншого боку. Як пишуть журналісти, керівник ECP, Рокко Меліамбро працював директором National Access Cannabis Corporation разом із Чаком Ріфічі, який брав участь у переговорах про купівлю Pornhub та інших сайтів у 2021 році.

Компанія Ріфічі Bruinen Investments перед потенційною угодою щодо Pornhub так само акцентувала на покращенні етики для сайтів.

Bruinen та Ethical Capital Partners обʼєднує між собою наявність у складі керівництва адвоката в кримінальних справах Феді Мансура, колишнього директора відділу боротьби з наркотиками та організованою злочинністю Канадської королівської кінної поліції Дерека Оґдена, а також конслуьтантки з комунікацій Сари Бейн.

Виходить, що одні й ті самі люди зацікавились купівлею MindGeek із різницею у два роки та через різні компанії.